PARTITS
El PP denuncia que hi ha tres assentaments a Cappont
El cap de l’oposició a la Paeria de Lleida i del PP, Xavi Palau, va denunciar ahir que a l’avinguda Tarradellas i voltants “hi ha almenys tres assentaments il·legals, la qual cosa demostra que la degradació de la ciutat s’expandeix per tots els barris”. Va assegurar que aquests assentaments “fa setmanes i mesos que hi són” i va reclamar al govern municipal “que hi intervinguin els serveis socials” iva instar els propietaris dels solars “perquè actuïn en coordinació amb la policia”.