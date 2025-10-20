HABITATGE
Vaga de lloguers a Copa d’Or i els Mangraners
Pels “abusos” de la seua immobiliària
Els 156 veïns de tres blocs del carrer Cal Bernet i dos del carrer Cambrils, als barris lleidatans de Copa d’Or i els Mangraners, han acordat per unanimitat iniciar una vaga de lloguers per denunciar que la immobiliària Inmocaixa, que gestiona aquests pisos de protecció oficial, els ha fet “cobraments indeguts d’IBI, no manté degudament els edificis, es nega a renovar els lloguers i només els ofereix la possibilitat de comprar-los”. Els veïns ja van presentar a començaments de mes una demanda col·lectiva pel cobrament de l’IBI i ara han iniciat una vaga de lloguers amb l’ajuda de la PAH i el Sindicat de Llogateres. Els oferiran formació als veïns i aquests hauran d’ingressar el lloguer en un dipòsit judicialitzat per les dos entitats. Entre les mesures que reclamen és que els pisos passin a estar gestionats per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i estiguin protegits per sempre, la paralització dels desnonaments i la renovació dels seus contractes amb uns preus adaptats a la capacitat econòmica de les famílies i sense clàusules abusives, reparar els desperfectes dels edificis i reconèixer els drets col·lectius d’associació i negociació dels arrendataris.