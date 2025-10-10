HABITATGE
Veïns de 166 habitatges socials de Lleida denuncien als tribunals el cobrament de l'IBI: “Ens volen fer fora dels nostres pisos”
També denuncien que no els renoven els lloguers i només els ofereixen comprar
“S’estan quedant els nostres diners i no sabem en què els inverteixen”, denuncia la Yaiza, veïna d’un dels 116 pisos de protecció oficial dels blocs d’Inmocaixa al carrer Cal Bernet 10, 12 i 14, a Copa d’Or, juntament amb els 50 del carrer Cambrils 6, als Mangraners. Una dotzena de veïns ja han denunciat la immobiliària, a través d’una demanda col·lectiva promoguda pel Sindicat de Llogateres, pel suposat cobrament indegut de l’Impost de Béns Immobles (IBI), en alguns casos de més de 5.000 euros.
Els afectats també denuncien que, al renovar els seus contractes, la immobiliària va eliminar la clàusula que els donava opció a comprar els pisos a un preu assequible. “Els van construir amb subvencions públiques i ara, quan s’acaba la protecció de 10 anys, es neguen a renovar els lloguers i només ens ofereixen comprar-los a preu de mercat, però no tenim capacitat econòmica”, explica Mar Ruiz, una altra veïna. “Ens volen fer fora dels nostres pisos”, lamenten els afectats.
Així mateix, els veïns exposen la “total falta de manteniment” als blocs, malgrat que la immobiliària cobra uns 85 euros anuals per pis pel servei. En els de Cal Bernet no tanca la porta del pàrquing, on hi ha goteres i humitats, brutícia a tot arreu i instal·lacions elèctriques amb cables pelats sense protecció, entre altres desperfectes. “Les portes principals i ascensors han estat mesos sense funcionar”, lamenta una altra veïna.
“No funcionava el timbre i el parquet de la cuina estava molt malament, però la immobiliària va dir que era un problema estètic”, diu la Celia, una altra afectada. “Vaig lluitar dos mesos perquè em canviessin la caldera, que no funcionava”, afegeix la Yolanda. “No podia posar en marxa la calefacció i vaig haver de pagar 120 euros a un lampista, que em tornin els diners que m’ha costat dos anys”, destaca la Yaiza.
Fonts d’Inmocaixa asseguren que “a tots els inquilins se’ls ha informat en temps i forma, oferint la possibilitat de compra de l’immoble”, així com que analitza “cas a cas” les situacions de vulnerabilitat acreditada. També indiquen que treballen “en la millora constant del manteniment”.
El Sindicat de Llogateres i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han organitzat assemblees amb els veïns per informar-los de la “vintena de clàusules abusives als seus contractes”, afirma un portaveu de la PAH. “A Catalunya hi ha 40 promocions i 2.000 habitatges en la mateixa situació”, indica una portaveu del Sindicat.
Els veïns de Lleida decidiran pròximament si s’uneixen a la vaga de lloguers que ja han començat unes 70 famílies catalanes, amb l’objectiu principal que Inmocaixa negociï amb l’Incasol el traspàs dels blocs perquè siguin públics.