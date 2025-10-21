Els jutjats civils de Lleida, col·lapsats per l'elevat nombre de casos
La resolució d'assumptes pot trigar fins a dos anys mentre el volum d'expedients triplica el límit recomanat pel Consell General del Poder Judicial
Els jutjats de primera instància de Lleida estan completament saturats amb el triple de volum d'assumptes que el considerat idoni pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Aquesta situació ha provocat que els òrgans civils estiguin "encallats" i puguin trigar fins a dos anys a dictar sentència, segons ha explicat aquest dimarts el president de l'Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, durant la reunió de la Sala de Govern del TSJC celebrada a la ciutat. Tot i aquesta problemàtica, Guilanyà ha assenyalat que la creació de tres noves unitats judicials i una sisena plaça de magistrat a la secció civil de l'Audiència haurien de contribuir a millorar la situació actual.
La jurisdicció civil lleidatana es manté com la més afectada per l'elevada litigiositat als jutjats de primera instància. El president de l'Audiència ha destacat que, malgrat el col·lapse, no s'ha produït "un enfonsament total" gràcies a què la resolució i sortida d'assumptes està "força per damunt del normal". L'arribada de les tres noves unitats judicials previstes permetrà crear la figura d'un president de la unitat civil, fet que segons Guilanyà "afavoriria bastant" la reorganització d'aquesta jurisdicció tan congestionada.
Com a conseqüència directa, l'elevat nombre de casos en primera instància repercuteix en un increment significatiu de la càrrega de treball a la secció civil de l'Audiència. En aquest sentit, Guilanyà ha avançat que la secció comptarà probablement amb un sisè magistrat durant els pròxims dos anys, la qual cosa permetrà "anar trampejant el que tenim de moment".
Aposta per la mediació i negociació entre les parts
Davant els retards crònics en la resolució de casos civils, la presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha defensat l'aposta per la negociació i la mediació entre les parts implicades. Caso ha recordat que la Llei orgànica 1/2025 en matèria d'eficiència del servei públic de justícia, que transforma els jutjats en Tribunals d'Instància amb diferents seccions, també incorpora els Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC), dissenyats específicament per resoldre conflictes sense necessitat d'arribar als tribunals.
D'altra banda, Guilanyà ha anunciat la propera creació del tercer jutjat social de Lleida, del jutjat d'instrucció número 5 de Lleida i el tercer jutjat de Cervera, aquest últim en una zona considerada per Guilanyà com "possiblement el lloc de la demarcació on més problemes tenim".
El 30% dels jutges a Lleida són substituts
Un altre dels problemes estructurals que afronta la justícia lleidatana és la cobertura de places vacants. Actualment, vuit jutges substituts representen el 30% de la plantilla judicial a tota la província, una xifra que reflecteix la precarietat del sistema. Aquesta situació resulta especialment complicada als tres partits judicials amb jutjat únic: Vielha, Tremp i Solsona.
Guilanyà ha explicat que sovint han de recórrer a la fórmula de la pròrroga de jurisdicció, on un jutge d'un partit judicial proper ha d'assumir competències d'un altre. "Des del març de 2025 hi ha un jutge substitut a Vielha i a Tremp n'hi ha un altre des de fa més temps i, quan un dels dos falla per la raó que sigui, ha de ser l'altre qui tingui una jurisdicció prorrogada amb dos partits judicials a càrrec seu, un dels quals —Tremp— és el més gran territorialment de tot l'Estat", ha detallat el president de l'Audiència.
Tot i això, Guilanyà ha anticipat que aquesta situació "aviat tindrà una certa solució" amb la cobertura de diverses places amb jutges titulars. Mercè Caso ha aprofitat per animar els lleidatans i lleidatanes a fer oposicions i a demanar destinacions al seu territori en benefici de "l'estabilitat" del sistema judicial.
Aclariments sobre el cas del presumpte violador en llibertat
Respecte a la polèmica generada per la decisió judicial de deixar en llibertat amb càrrecs el presumpte violador de la seva filla a Lleida fa unes setmanes, la presidenta del TSJC ha recordat que "el jutge o la jutgessa mai no pot acordar una presó si alguna part acusatòria, en aquest cas el ministeri fiscal, no li fa una petició concreta perquè les circumstàncies concretes del cas no la fan adient". Caso ha demanat "confiar en la Fiscalia, que valora les circumstàncies concretes de cada cas i pren les seves decisions".
El president de l'Audiència de Lleida ha afegit que la jurisprudència del Tribunal Constitucional estableix clarament que "l'alarma social no pot ser mai un motiu per decretar una presó provisional", i que s'han de considerar factors com el risc de fugida o la destrucció de proves. A més, Guilanyà ha defensat que "la presó mai pot ser un avançament de la pena que pugui correspondre".