MOSSOS
Desmantellen a Lleida una macroxarxa que robava Toyota RAV4 i els enviava a l’Àfrica
Arrestats nou homes, dos dels quals a la demarcació. Hi ha 118 cotxes robats aquest any, amb casos a la capital del Segrià, Balaguer, Golmés i Vilagrassa, que enviaven per transport marítim
Toyota RAV4. Aquest era l’objectiu d’un grup criminal dedicat al robatori d’aquests vehicles que eren enviats a l’Àfrica, principalment a Gàmbia, que han desarticulat les Divisions d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de Lleida i de Girona i el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària a Catalunya.
A Ponent s’han practicat dos de les nou detencions i s’han registrat robatoris a la capital del Segrià –com ja va informar aquest diari a l’agost–, Balaguer, Golmés i Vilagrassa. Alguns dels cotxes eren amagats en una nau de Montsó.
Val a recordar que a mitjans de l’any passat els Mossos ja van detenir a Lleida quatre homes i els van imputar deu robatoris, dos dels quals a la capital i un a Alpicat. Van obtenir un sistema per posar-los en marxa sense forçar-los.
Els primers casos es van detectar el 2023 i el 2024 van anar en augment, amb 137 denúncies a Catalunya i 38 vehicles recuperats. En els primers sis mesos del 2025, la dinàmica va continuar, arribant fins als 118 casos i 31 recuperacions.
El passat 22 de juliol van localitzar en una nau de Girona una desena de cotxes, on eren manipulats i traslladat ocults en contenidors de mercaderies –amagats entre ferralla– a ports com els de Barcelona i Castelló de la Plana per enviar-los a l’Àfrica. La càrrega va arribar a Tànger, Marroc.
Els investigadors van determinar que els delinqüents eren perfectament organitzats i tenien majoritàriament un modus operandi: amb una placa electrònica aconseguien desbloquejar i engegar el cotxe. Com a centre logístic, el grup utilitzava una nau a Almeria, on van trobar 15 cotxes –dos de robats a Lleida i Balaguer–, amb un valor de 300.000 euros, i van detenir tres persones. També ocultaven els vehicles en una nau de Montsó i un descampat de Riudellots de la Selva (Girona). El 18 de setembre hi va haver un escorcoll a Montsó, on es van recuperar set vehicles sostrets. Aquell mateix dia van arrestar sis sospitosos a Lleida (2), Girona, Salt i Cassà de la Selva. Un d’ells ja havia estat arrestat a Almeria. No es descarten nous detinguts.
Una parella d'Anglesola: “Vam recuperar el nostre cotxe gràcies a la geolocalització”
Una parella d’Anglesola han estat una de les víctimes d’aquesta xarxa. Els van sostreure el cotxe la matinada del 17 de setembre. “Van trencar un dels vidres que hi ha a la part posterior del cotxe i se’l van emportar. Gràcies a geolocalització vam descobrir que anava en direcció a Montsó. Vam aconseguim recuperar-lo en menys de 48 hores”, van explicar ahir a aquest diari.
Un altre robatori es va produir el 9 d’agost al barri de Ciutat Jardí, com va informar SEGRE. El van sostreure al carrer Ignasi Miquel. Aquell mateix dia en van robar un altre a Balaguer. Els dos cotxes van ser localitzats i recuperats a finals d’agost a Castelló de la Plana. Estaven ocults en contenidors a punt de ser transportats a l’Àfrica. Els afectats fins i tot han arribat a crear un grup de WhatsApp per conèixer detalls del cas.