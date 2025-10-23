L'Àrea Urbana Funcional de Lleida augmenta fins als 223.245 habitants
Amb l'inclusió de 8 municipis més als 18 que ja hi havia
L'Àrea Urbana Funcional (AUF) de Lleida ha augmentat de 192.654 habitants a 223.245 en el darrer any, segons l'INE. Aquesta pujada de la població no es deu a un augment de la natalitat o de la immigració del 2023 al 2024, sinó a la inclusió de 8 nous municipis a aquesta àrea, que se sumen als 18 que ja n'eren part.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, els municipis d'Alfarràs, Almenar, Almacelles, El Palau d'Anglesola, Toregrossa, Juneda, Les Borges Blanques i Sudanell ja formen part de l'AUF lleidatana, i se sumen a Torres de Segre, Alcarràs, Albatàrrec, Artesa de Segre, Puigverd, Els Alamús, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, Vilanova de la Barca, Corbins, Benavent i Vilanova de Segrià, Torrefarrera, Alpicat, Torre-serona, Rosselló, Alguaire i la pròpia Lleida, que ja en formaven part.
Què és una Àrea Urbana Funcional?
Segons marca l'INE, una Àrea Urbana Funcional es forma per tots aquells municipis on una gran part de la població treballa a la ciutat més propera. En aquest cas, l'INE ho calcula de la següent manera:
- En els municipis amb més de 2.000 habitants, si un 15% de la població activa es desplaça a la ciutat per treballar.
- Entre 1.000 i 2.000 habitants, si ho fa un 25% dels empleats actiu.
- De 500 a 1.000, si ho fa un 35%.
- De 100 a 500, si ho fa un 45%.
- De 0 a 100, si ho fa un 50%.
En tot l'Estat hi ha un total de 67 AUF, entre les que destaquen la de Madrid i la de Barcelona.