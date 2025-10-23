Municipàlia genera un impacte econòmic de 16 milions d'euros a la ciutat de Lleida i rodalies
El conseller Dalmau anuncia durant la inauguració del nou pavelló que el pla director de Torreblanca estarà enllestit a finals d'any o principis del 2026
El saló Municipàlia de Lleida tancarà portes aquest dijous a una edició "històrica" que ha deixat a la ciutat i les seues rodalies un impacte econòmic de 16 milions d'euros, segons ha anunciat l'alcalde, Fèlix Larrosa, durant la inauguració oficial del nou pavelló de la Fira, en un acte encapçalat pel conseller de Presidència, Albert Dalmau. Larrosa ha recordat que els hotels de la ciutat han penjat el cartell de complet per poder acollir els assistents a la fira, que és d'àmbit internacional, i també s'han omplert els establiments de restauració. Preguntat per la capacitat hotelera de Lleida, l'alcalde ha afirmat que la ciutat aspira a acollir fires de major envergadura i que li consta que hi ha previstos projectes per a nous hotels, tot i que ha aclarit que no està a les seues mans avançar més informació al respecte. Larrossa ha afegit que Municipàlia consolida la capital del Segrià com a "capital dels municipis".
De la seua banda, el conseller Dalmau ha recordat que la construcció del nou pavelló firal va ser un dels compromisos del Govern a la comissió bilateral amb l'ajuntament. El nou pavelló és desmuntable, té 2.500 metres quadrats i la seua construcció ha durat dos mesos. A més, ha comportat una nova entrada al recinte firal pel carrer Camí de Picos.
D'altra banda, Dalmau ha avançat que a finals d'any o a principis del 2026 estarà enllestit el pla director del polígon de Torreblanca i ha elogiat que Lleida "lidera el creixement econòmic de Catalunya i fires com Municipàlia ho refermen".
