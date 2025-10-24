LA
Municipàlia tanca una edició “rècord” generant un impacte de 16 milions
El conseller Dalmau diu que el pla de Torreblanca estarà llest a principis del 2026
La 23a edició del saló internacional Municipàlia i la 7a d’Innocamping van abaixar ahir el teló després de tres dies de frenètica activitat en què han registrat xifres rècord d’expositors i visitants. El certamen ha generat un impacte econòmic de 16 milions d’euros i ha convertit la ciutat de Lleida en la capital del municipalisme.
El saló internacional Municipàlia i la fira Innocamping van tancar ahir “una edició històrica i de rècord” que ha generat un impacte econòmic de 16 milions d’euros a la ciutat i els seus voltants després de reunir 353 expositors de 7 països i més de 22.437 visitants, un 12% més que en la passada edició. Són les millors dades de la història del certamen, que es deuen en bona part a l’augment de la superfície fins als 29.000 metres quadrats gràcies a l’estrena del nou pavelló desmuntable, que se suma als dos que ja hi havia al recinte firal, i la instal·lació de tres grans carpes per acollir tots els expositors. Precisament, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va presidir la inauguració oficial d’aquest nou pavelló (vegeu el desglossament) i va lloar la consolidació de Municipàlia “com un punt de trobada perquè el país avanci” i que s’ha convertit “en el gran aparador per a uns municipis que estan en plena transformació”. Sobre Lleida, va lloar que és la província que “està liderant el creixement econòmic de Catalunya” i que ho continuarà fent gràcies al futur polígon industrial de Torreblanca i la seua estació intermodal. Sobre la tramitació d’aquesta infraestructura clau per a Lleida i Catalunya, el conseller va assegurar que “estem treballant colze a colze amb la direcció general de Carreteres per incorporar les esmenes, i si no és abans de final d’any sí que puc dir amb certesa que en el primer trimestre del 2026 el pla director tindrà l’aprovació final”. El de Carreteres és l’últim informe que falta per poder materialitzar aquest tràmit i l’estació intermodal es preveu que estigui operativa el 2030.
La ciutat es queda petita
L’alcalde de Lleida i director de la Fira, Fèlix Larrosa, es va congratular a les bones xifres de Municipàlia i Innocamping, però va reconèixer que el gran nombre de visitants i expositors “ha fet que la ciutat es quedi petita” a l’omplir els hotels i els restaurants. En aquest sentit, va avançar que hi ha iniciatives per augmentar l’oferta hotelera. “Ben aviat tindrem notícies molt positives, la ciutat s’anirà preparant per acollir esdeveniments com aquest amb normalitat”, va afegir l’alcalde.
Inauguració oficial del nou pavelló desmuntable
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va ser l’encarregat de presidir la inauguració oficial del nou pavelló de Fira de Lleida, que és desmuntable i que s’ha estrenat en aquesta edició de Municipàlia. Va recordar que aquesta construcció va ser un dels acords que la Generalitat va assolir amb la Paeria en la reunió bilateral del març passat. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va remarcar que aquest pavelló “és l’últim del recinte firal actual i el primer del nou” que s’habilitarà a l’antiga Hípica. Larrosa també espera que la Fira creixi després de l’oferiment de Barcelona d’acollir alguns dels seus certàmens i salons.
Jornada per donar a conèixer companyies artístiques de Lleida
Un total de deu companyies d’arts escèniques de Lleida i setze ajuntaments van participar ahir en la trobada de Lleida Escena, organitzada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i FiraTàrrega en el marc del saló Municipàlia. En l’encontre, les companyies van presentar els seus projectes als alcaldes i responsables de cultura per formar part de les seues programacions locals i promoure així la contractació d’espectacles de proximitat i dinamitzar l’activitat cultural dels municipis petits. Aquesta iniciativa dona continuïtat a la primera edició que es va celebrar l’any passat a la Fira de Sant Miquel.