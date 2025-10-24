PARTITS
Freixanet, proclamada alcaldable d’ERC gairebé per unanimitat
Amb el 92,3% de vots favorables i un 7,7% en blanc. Es fixa com a repte recuperar l’alcaldia, “plantar cara a les elits” i construir “una Lleida més justa”
Jordina Freixanet va ser elegida ahir candidata d’ERC a la Paeria per a les pròximes eleccions municipals del 2027, amb el 92,3% de vots favorables i un 7,7% en blanc, en l’assemblea local que va reunir militants, antics caps de llista de la formació i el president d’ERC, Oriol Junqueras.
En la seua intervenció, Freixanet va destacar la necessitat de “tornar a creure en Lleida i en nosaltres mateixos” i va defensar una política basada “no en la carrera de poder, sinó en el servei i en l’amor per la ciutat i per la seua gent”. L’alcaldable va assegurar que “no començo res de nou, sinó que continuo una història col·lectiva, i agraeixo els més de 70 avals i a tota la militància que es compromet a recuperar l’alcaldia de Lleida”.
Freixanet va ser la número dos de la llista de Miquel Pueyo en els anteriors comicis i va passar a ser la líder del grup municipal arran de la renúncia de Pueyo, que va formalitzar al perdre les eleccions del 2023 davant del PSC.
“De cara al 2027, tenim un repte majúscul: plantar cara a les elits i defensar una altra Lleida, la real, la dels barris, les escoles, les entitats, els mercats i les famílies treballadores, una ciutat viva i orgullosa que torni a creure en si mateixa”, va afirmar la candidata republicana després de la seua proclamació. Freixanet va apel·lar a la força col·lectiva d’Esquerra Republicana per continuar construint una Lleida “més justa, més pròxima i més valenta”, posant en el centre “l’habitatge digne, la mobilitat sostenible, els carrers segurs i plens de vida, l’impuls al comerç local, petites i mitjanes empreses i autònoms, així com la cultura, la llengua, l’educació i l’esport com a motors de cohesió i orgull de ciutat”.
La mesa de l’assemblea va ser presidida pels tres anteriors caps de llista d’ERC a la Paeria: Montse Bergés (2011), Carles Vega (2015) i Miquel Pueyo (2019 i 2023). Així mateix, hi va assistir la secretària general del partit, Elisenda Alamany, i el president de la Federació Regional de Ponent, Carles Comes.