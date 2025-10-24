SEGRE

Les infermeres es formen en l’ús de la IA en l’àmbit de la salut

Les infermeres es formen en l’ús de la IA en l’àmbit de la salut - COILL

Redacció

El Col·legi Oficial d’Infermeres de Lleida (COILL) va celebrar ahir un curs centrat en les aplicacions de la intel·ligència artificial (IA) en l’àmbit de la infermeria. La xarrada va anar a càrrec del CEO de Salusplay, Carlos Valdespina, que també és infermer, i va mostrar com aquesta tecnologia pot ajudar en la creació de continguts d’educació en salut o en la realització de cures basades en evidències científiques, entre altres usos.

