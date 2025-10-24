TRIBUTS
La Paeria preveu apujar un 3,13% les tarifes de l’aigua i el clavegueram
La primera augmenta fins als 0,5908 € per m3 per al primer tram, que concentra el 80% del consum. PSC i ERC tornen a reeditar el pacte de l’anterior mandat
El govern de la Paeria proposa un increment del 3,13% del preu de la tarifa del proveïment de l’aigua i el mateix percentatge en la del clavegueram per al proper any, segons l’expedient que avui tramitarà la comissió de Bon Govern. En concret, per als usuaris domèstics planteja una pujada fins els 0,5908 euros per metre cúbic a aquells que no superin el primer bloc de consum, de 0 a 9 m3 al mes. Per a aquest tram, en el qual es concentra el 80% del consum, la pujada serà de 18 cèntims al mes. Si la despesa és d’entre 9 i 15 m3, la tarifa serà de 0,8769 euros per m3. Els del tercer bloc, amb un consum d’entre 15 i 18 m3, pagaran 1,6288 euros. Finalment, per als del tram més car, amb una despesa de més de 18 m3, la tarifa serà de 2,015 euros. Així mateix, la quota fixa s’estableix en 7,6176 euros.
Per la seua part, els usuaris industrials pagaran 0,0672 euros per m3 si el seu consum no assoleix els 12 m3 al mes, 0,8789 € si consumeixen entre 12 i 27 m3, i 1,6006 € si superen aquest límit. La quota fixa oscil·larà entre els 7,9923 € (comptador amb un calibre de 13 mm) i els 91,4324 euros (d’entre 80 i 100 mm).
Per al clavegueram, l’ajuntament preveu una tarifa de 0,2953 euros/m3 per als usuaris domèstics del primer tram, de 0,6209 per al segon, de 0,8190 per al tercer i de 0,8974 per a l’últim. La quota fixa proposada és de 0,81 euros.
D’altra banda, els industrials pagaran 0,3511 euros en el primer tram, 0,4229 euros en el segon i 0,4675 euros en el tercer. La quota fixa oscil·larà entre els 0,81 i 9,72 euros.
Pacte de l’aigua
Aquesta proposta és fruit de la renovació del denominat pacte de l’aigua entre PSC i ERC, que van reeditar el 2024 i va ser acordat durant l’anterior mandat, quan ERC estava al govern i el PSC a l’oposició, per revisar les tarifes aplicant les pautes fixades al contracte amb l’empresa concessionària, Aqualia. Finalment, en el ple el Comú es va afegir a l’acord. En l’anterior mandat, la tarifa de l’aigua va pujar un 7,5% en tres anys, mentre que la de clavegueram es va incrementar un 67,15%.
L’acord inclou el conveni per garantir el Fons Social, que passa de 100.000 a 125.000 € anuals, amb l’objectiu d’evitar talls en el subministrament i atendre els més vulnerables. Així mateix, gestionarà els deutes comunitaris i es compromet a redactar un acord per poder individualitzar els comptadors.
Renovació de les canonades també a Príncep de Viana i Pius XII
Les obres de renovació de les canonades que hi ha en marxa a les avingudes Balmes i Rovira Roure es replicaran a l’avinguda de Pius XII (en el tram entre Bisbe Irurita i el passeig de Ronda) i a l’avinguda Princep de Viana (entre la plaça del Treball i la plaça Europa). Ambdós actuacions figuren entre les inversions previstes durant aquest any per millorar la xarxa d’aigües de la ciutat (contrapartida a la pujada de tarifes), amb pressupostos de 190.000 i 115.000 euros, respectivament. Així mateix, es preveu renovar la xarxa d’aigües i anul·lar l’actual dipòsit que dona subministrament als blocs Gaspar de Portolà, a la Mariola. El projecte, en exposició pública, preveu 60.000 €. També està projectada la primera fase de la implantació de sistemes de retenció de sòlids a la canalització del riu (50.000 €) i renovacions de les xarxes d’aigua potable als carrers de la Campinya, on també es renovarà el clavegueram (140.000 €), i als carrers Rosa Parks (40.000 €), Tarragona (30.000), Doctora Castells (12.000) i Pi i Margall (35.000). Les inversions previstes per a aquest any sumen 747.000 euros i inclouen la millora de la capacitat de la xarxa d’aigües pluvials als carrers Almeria i Costa dels Mangraners, així com la renovació de voreres a Alcalde Porqueres.