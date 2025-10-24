La venda de pisos a Lleida baixa per primer cop enguany i les hipoteques es mantenen
A Catalunya la compra d’habitatge també es va reduir a l’agost, però el nombre d’hipoteques va augmentar
La compravenda d’habitatges a Lleida va registrar aquest agost un descens en el nombre d’operacions respecte al mateix mes del 2024. Concretament, es van tancar un total de 499 vendes, mentre que l’any passat van ser 535, un 6,8% menys, segons les dades que aquest dijous va fer públiques l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta de la primera vegada en el que portem d’any que no se superen les xifres mensuals de l’anterior, que estaven registrant nivells rècord.
Així mateix, la gran majoria de les vendes, 393, van ser de vivendes de segona mà, i només n’hi havia 49 que estaven protegides. A Catalunya les operacions també van baixar un 0,6%, amb 6.093.
D’altra banda, ahir l’INE també va publicar les dades d’hipoteques d’agost. A Lleida es van constituir un total de 236, que són un 0,43% més que l’any passat, però si es comparen amb les del juliol hi ha un descens del 29,97%. El total de diners prestats va ser de 27,8 milions d’euros, que és un 13,49% més que el 2024. L’import mitjà per hipoteca va ser de 118.102 euros. A tot Catalunya, el nombre d’hipoteques va augmentar un 13,9% fins a les 5.745