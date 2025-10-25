SERVEIS
Menjar del Banc dels Aliments, a la brossa
Veïns de la partida de Vallcalent Sud, a l’Horta, van trobar ahir en un contenidor productes alimentaris aparentment procedents del Banc dels Aliments. El president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns, Francesc Montardit, va explicar que no és la primera vegada que troben “menjar caducat recentment o sense caducar” que sembla ser d’aquesta entitat que distribueix aliments a persones vulnerables.
Concretament, ahir hi havia a les escombraries paquets de pasta, pa de motllo, cacau soluble i gaspatxo. Alguns productes van caducar aquest setembre passat i d’altres no ho fan fins a l’agost del proper any.
La presidenta del Banc dels Aliments, Teresa Farré, va indicar que reparteixen productes a persones amb un informe dels serveis socials i va assegurar que els casos de mal ús, com sembla ser aquest, són “ínfims”.