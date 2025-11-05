Naix la nova associació de veïns Barri Nou-Zona 9 al barri de la Mariola
La junta directiva ja s’ha reunit amb els Mossos d’Esquadra, partits polítics i els centres educatius del barri per donar-se a conèixer
El barri de la Mariola compta des de fa unes setmanes amb una nova associació de veïns, denominada Barri Nou-Zona 9. Una entitat que sorgeix després que l’intent per reflotar l’antiga associació de veïns no tirés endavant.
“El nostre propòsit és convertir-nos en un espai de referència per solucionar els problemes del barri a través de la col·laboració”, asseguren des de la junta directiva, que està presidida per Benito Cuenca.
Ja s’han constituït oficialment com a associació, tenen estatuts i asseguren que compten amb un centenar de persones interessades a sumar-s’hi com a socis. “L’hem impulsat representants de diferents zones del barri per comprendre i tractar les problemàtiques de forma particular i que tothom tingui veu”, va afirmar un portaveu. També va afegir que ja s’han reunit amb els Mossos d’Esquadra, partits polítics i els centres educatius del barri per donar-se a conèixer. Precisament un dels seus principals objectius serà “fomentar l’educació i la formació laboral dels joves mitjançant cursos i tallers”, així com impulsar la inclusió social, promocionar l’habitatge digne i organitzar activitats “lúdiques, culturals i comunitàries”.
Respecte al fet de ser una nova entitat que arriba després que l’antiga associació es dissolgués assenyalen que “volem reconèixer el treball fet anteriorment, que per diverses raons no ha pogut consolidar-se, i construir sobre aquestes experiències el futur del barri”.