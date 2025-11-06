TRIBUNALS
Acusat un jove de violació a l’aplicar-li la llei del només sí és sí
La denunciant afirma que li va dir que no volia mantenir relacions. L’imputat li va demanar perdó i assegura que no era conscient que l’estava forçant
Una jove va declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que el que era la seua parella el juny del 2023 la va forçar sexualment en contra la seua voluntat. “Vostè li va dir que no?”, li va preguntar la fiscal. La noia va respondre: “Li vaig dir que no diverses vegades però ell va seguir.” “Va ser una relació sexual sense el seu consentiment?”, li va preguntar seguidament la representant del Ministeri Públic. “Sí, sense el meu consentiment”, va respondre. La Fiscalia i l’acusació particular van sol·licitar una condemna de dotze anys de presó i deu de llibertat vigilada en aplicació de la llei del només sí és sí, segons la qual hi ha violació fins i tot sense violència si no hi ha consentiment. La suposada violació es va produir la matinada del 3 de juny del 2023 al pis del germà de l’acusat. Ambdós havien consumit alcohol i fumat haixix. L’acusat va dir que no era conscient que l’hagués forçat. Un dels elements que poden resultar clau per a les magistrades són els missatges de WhatsApp que es van intercanviar ambdós hores després en els quals ella li va recriminar el que havia ocorregut. Ell li va escriure missatges en què li demanava perdó. El jove va reconèixer que li havia enviat textos com “em vaig passar moltíssim i no em puc ni mirar de la ràbia que em va donar” i “he estat un gilipolles i me’n penedeixo un munt, acabaria amb la meua vida”. La jove va intentar suïcidar-se hores després ingerint pastilles, atès que, segons ha explicat, ja ha passat per altres processos judicials i no volia enfrontar-se a un altre. La jove no va interposar la denúncia fins al 21 d’agost. Els psicòlegs de Justícia van dir que la dona és “vulnerable” i que el succés havia agreujat l’ansietat i depressió. La Fiscalia va sol·licitar una condemna de dotze anys de presó perquè considera que es va produir una agressió sexual per falta de consentiment. L’acusació particular va remarcar els danys morals que pateix la víctima arran d’això i la defensa va sol·licitar l’absolució.
Sol·liciten 6 anys per a un altre acusat per abusos a la seua fillastra
��Audiència de Lleida també va jutjar ahir un home acusat d’abusar sexualment de la seua fillastra quan aquesta era menor d’edat. Els fets haurien ocorregut quan la denunciant tenia 13 anys, l’agost del 2020, i s’haurien allargat fins al 2022. La denunciant, que actualment té 18 anys, va relatar davant del tribunal que l’home aprofitava estones en què es quedaven sols a casa per tocar-li els pits i les parts íntimes. Per la seua part, el processat va negar els abusos i va explicar que la jove se’ls ha inventat. En el mateix sentit es va expressar la mare de la jove. El Ministeri Públic va sol·licitar una condemna de sis anys de presó i cinc més de llibertat vigilada, mentre que la defensa va sol·licitar l’absolució per falta de proves i contradiccions en el relat de la denunciant.