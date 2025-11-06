SEGRE

PADRÓ

Lleida té empadronades en centres cívics de la ciutat 934 persones sense llar

Xifra acumulada en els últims anys i la Paeria estudiarà si segueixen a la ciutat sota seguiment de serveis socials. Valls remarca que apliquen la normativa

El centre cívic de l’Ereta, al Barri Antic. - SEGRE

El centre cívic de l’Ereta, al Barri Antic. - SEGRE

Publicat per
REDACCIÓN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un total de 934 persones estan empadronades actualment en una adreça administrativa, és a dir, en diferents centres cívics de Lleida. La normativa contempla des de fa anys que les persones sense llar que resideixen a la ciutat i no poden acreditar un domicili, previ informe dels serveis socials, poden empadronar-se en aquests equipaments. 

El 2021, eren 606, la majoria al centre cívic de l’Ereta. La Paeria argumenta que aquesta xifra correspon als empadronaments acumulats i una portaveu municipal va indicar que el govern iniciarà un estudi per garantir que continuïn vivint a la capital i estiguin sota el seguiment dels serveis socials.

El consistori remarca que segueix el mandat de la presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, que dicta instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró i indica que pot i ha de recórrer-se a un “domicili fictici en els supòsits que una persona a qui falta un sostre resideixi habitualment al municipi i sigui coneguda dels serveis socials corresponents”.

Així mateix, afegeix que també compleix l’article 54.3 del reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

“Un exemple a seguir”

“L’ajuntament és estricte amb el compliment de la legalitat i un exemple a seguir, amb un protocol que assegura la inscripció de les persones i el seu accés a drets bàsics”, afirma la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, que deixa clar que no són empadronaments fraudulents.

Les claus

Legalitat. La normativa indica que les persones que resideixen a la ciutat i no poden acreditar un domicili poden ser empadronades en una adreça administrativa, habitualment centres cívics, previ informe de serveis socials. 

Drets socials. L’empadronament és un requisit fonamental per poder accedir a serveis bàsics com la sanitat, l’educació o els mateixos serveis socials, o simplement per poder rebre correspondència.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking