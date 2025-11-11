URBANISME
Avança el procés per ampliar el polígon El Segre
La Llotja va acollir ahir una reunió de la Paeria amb els propietaris dels terrenys afectats pel projecte d’ampliació del polígon El Segre, que guanyarà 53 hectàrees brutes. L’ajuntament els va informar que està treballant en el document perquè sigui aprovat de forma inicial a començaments del 2026. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar que el desenvolupament d’aquest sector “és una bona notícia per a la ciutat” i va recordar que aquests més de 500.000 metres quadrats se sumaran a 400.000 més just al costat, però ja al terme municipal d’Alcoletge. “Està pensat bàsicament per facilitar l’ampliació i el creixement de les empreses que ara tenim implantades, però també per captar noves inversions”, va assenyalar.