Perd tres dents en una agressió del seu company de pis a Lleida
L’agressor va ser detingut per la Urbana per un delicte de lesions
La Guàrdia Urbana va arrestar aquest dimarts un home de 27 anys com a presumpte autor hores abans de l’agressió al seu company de pis a Pius XII. A conseqüència dels cops, la víctima, de 48 anys, va perdre tres peces dentals. L’agressor va ser detingut per un delicte de lesions.
Detingut per tràfic de drogues al Barri Antic
D'altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns passat al Barri Antic un home de 46 anys acusat de tràfic de drogues. Amb antecedents per aquest delicte i sortit recentment de la presó, una patrulla de paisà el va interceptar i en l’escorcoll li van trobar 26 embolcalls amb cocaïna i 22 més amb heroïna i 928 euros en metàl·lic.
Dos arrestats per robatoris amb violència
La Guàrdia Urbana va detenir dilluns un home com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació perpetrat en un establiment comercial del carrer Major, a l’Eix Comercial. Va ser arrestat a la plaça de l’Hort de Santa Teresa. D’altra banda, a les 13.30 hores d’ahir van detenir un home al carrer Bonaire per assaltar una persona per robar-li el mòbil.