ENSENYAMENT
El 73% de docents censuren el currículum educatiu
El consideren “poc adequat” o “desconnectat de les necessitats”. Enquesta d’Ustec a 10.000 professors catalans
El 73% dels més de 10.000 docents catalans enquestats pel sindicat Ustec afirmen estar insatisfets o molt insatisfets amb el currículum educatiu, que consideren “poc adequat” o “desconnectat de les necessitats reals”. De la mateixa manera, el 84% perceben que han de fer massa tasques burocràtiques, i més de tres de cada quatre asseguren no tenir prou temps per preparar les classes. Així mateix, més de la meitat (el 58%) es declaren insatisfets amb el sou, una xifra que s’eleva fins al 75 per cent a les zones tensionades d’habitatge.
El sindicat educatiu majoritari a Catalunya va presentar ahir la segona entrega d’un estudi sobre la situació del professorat de l’educació pública, que mostra que “la docència a Catalunya està al límit. No es pot sostenir un sistema educatiu públic de qualitat amb professionals esgotats i mal pagats. Si volem una escola pública forta, cal dignificar les condicions laborals del professorat” va remarcar la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
Ustec alerta que gairebé vuit de cada deu professionals no avalen les ràtios actuals, i el 88 per cent denuncia falta de recursos per a l’escola inclusiva. Així mateix, el 87% afirma que la professió ha perdut prestigi, una proporció gairebé igual al 89 per cent de docents que se senten exclosos de les decisions educatives.
D’altra banda, el 88% dels docents prefereixen una jornada compactada i el 67% reclamen iniciar el curs després de l’11 de setembre.
Ustec reclama un increment salarial del 25% i recuperar tots els complements retallats, reduir ràtios i dotar els centres amb més personal de suport i simplificar la burocràcia per poder destinar més temps lectiu per a tasques pedagògiques, així com “recuperar la democràcia als centres” amb participació real dels docents en les decisions educatives. També insten a revisar el calendari i la jornada escolar per adaptar-los a criteris pedagògics, climàtics i laborals.