CÀRRECS
Balsells, primera rectora de la UdL amb el 80% de vots a favor i participació dispar
Va votar el 12,7% del cens, però va ser el 82,5% entre els docents permanents i només el 4,6% entre els alumnes. Vol “una universitat amb estudiants de totes les edats i que repercuteixi en la societat”
Maria Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia i fins ara directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida (UdL), es va convertir ahir en la primera rectora de la institució després de guanyar unes eleccions en les quals era l’única candidata. “Estic desconcertada, amb moltes ganes de començar nous projectes i continuar el treball de l’equip anterior”, va afirmar. Balsells va rebre l’aval del 80,02% dels sufragis, tenint en compte la ponderació de cada grup, i la participació va ser dispar. En global va ser del 12,71%, lleugerament superior a l’11,07% de les últimes eleccions del 2023, i va assolir el 82,54% entre els professors permanents i el 76,25% entre el personal administratiu. Tanmateix, es va quedar en el 29,68% entre la resta del personal docent i investigador, i els estudiants van registrar la participació més baixa, del 4,67%.
“La participació estudiantil acostuma a ser baixa, sobretot entre els alumnes de primer”, va explicar la secretària general en funcions de la UdL, Dolors Toldrà, que va destacar que “els estudiants se solen motivar més quan hi ha més d’una candidatura”. Així mateix, va ser el col·lectiu que va emetre més vots blancs o nuls, tres de cada deu. La seua ponderació en el còmput total és del 22%, mentre que els vots dels professors permanents compten el 51%, els del personal administratiu el 15%, i els de la resta de docents el 12%. Entre aquests últims, la candidatura va rebre entre el 77% i el 89% d’avals. En termes absoluts, Balsells va obtenir 1.283 vots favorables dels 1.600 emesos, el 80,19%. De la resta, 277 vots van ser en blanc (19,98%) i 40, nuls. Hi havia 12.593 persones cridades a les urnes.
Balsells va explicar que té cinc grans prioritats: “fomentar una universitat amb estudiants de totes les edats, que sigui el primer referent per a la formació al llarg de la vida; enfortir-la com a motor de ciutat universitària, perquè repercuteixi en la societat; que sigui més interdisciplinària, ajuntant disciplines per oferir respostes més holístiques; utilitzar la IA per ser una universitat més connectada, àgil i moderna; i amb campus més vius, amb figures que aglutinin tots els serveis que ajuden em el benestar emocional i físic.”
Si no hi ha cap impugnació fins dilluns vinent, Balsells agafarà el relleu de Jaume Puy i serà proclamada definitivament rectora el dimarts dia 18. D’acord amb la nova llei d’universitats (LOSU), el mandat ara és de sis anys.