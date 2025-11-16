Greu un camioner a l’explotar-li el fogó a la cabina a Lleida
L’home, de 40 anys, evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova
Un camioner de 40 anys va resultar ferit greu a última hora de la tarda d’ahir a Lleida a l’explotar-li el fogó de gas quan cuinava a la cabina del vehicle, segons van informar els Bombers de la Generalitat.
L’incident es va produir a les 19.40 hores a l’àrea de servei del quilòmetre 491 de l’A-2 a Lleida amb Torrefarrera. Fins al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM. Després de ser atès in situ, el camioner, de nacionalitat búlgara, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, el seu pronòstic era greu i s’estudiava un possible trasllat a l’hospital Vall d’Hebron. Per la seua part, els efectius dels Bombers van buidar el gas del fogó i van fer una revisió. Els Mossos es van fer càrrec de l’atestat.
A Torrefarrera, el maig del 2020, hi va haver un cas similar quan un camioner de 55 anys va resultar ferit a l’explotar-li una bombona de càmping gas quan es trobava a l’interior de la cabina del seu tràiler. Va patir cremades a la cara, els braços i el tors (pit i estómac).