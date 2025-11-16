Vaga d’autobusos interurbans amb talls de trànsit a Lleida i Vielha
Al costat de l’estació de busos a la capital, dos hores al matí i dos a la tarda, i a la N-230 a Aran una hora aquest matí i una altra a la tarda
Piquets sindicals han tallat aquest matí el trànsit a l’avinguda Catalunya, en la seua confluència amb avinguda de Madrid, entre les 10.00 i les 12.00 hores, en l’accés a l’estació d’autobusos, en la jornada de vaga convocada al sector dels autobusos interurbans a la província de Lleida. Tanto Isabel Rodríguez, d’UGT, com Joan Riba, de CCOO, han manifestat que el motiu de l’aturada és el greuge comparatiu que pateixen els conductors de la demarcació respecte als de la resta de Catalunya i Aragó. En aquest sentit, han destacat que el salari base a Lleida és uns 300 euros menor que el de Girona o Tarragona i 400 menys que el de Barcelona, quan és la província on cal cobrir més quilòmetres i, en general, les carreteres estan en pitjor estat. Han afirmat que el seguiment de la vaga és del 80% i que s’han fixat uns serveis mínims del 33% que s’estan complint sense problemes. No obstant, han denunciat que l’empresa Alsa ha portat conductors de Barcelona per cobrir serveis d’aquesta tarda, el que notificaran a la Inspecció de Treball. Han assenyalat que la jornada transcorre sense incidències i que passatgers que desconeixien la convocatòria de la vaga han pogut utilitzar finalment algun dels busos de serveis mínims, encara que això els hagi suposat haver d’esperar-se. Està previst que aquesta tarda hi torni a haver una altra cort de 17.00 a 19.00 hores. Així mateix, a Vielha també s’ha tallat la N-230 d’11.00 a 12.00 hores i està previst un altre tall d’una hora aquesta tarda de 18.00 a 19.00