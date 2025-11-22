RELIGIÓ
El govern renuncia a portar l’adjudicació del solar per a la mesquita de Lleida al pròxim ple
L’alcalde afirma que encara estan analitzant l’expedient i advoca per “una solució de consens”. Cap grup de l’oposició hi ha donat el seu suport i Larrosa veu “posicions islamofòbiques” d’alguns
El govern de la Paeria no portarà al ple d’aquest mes, que se celebrarà divendres vinent, l’expedient d’adjudicació directa d’una parcel·la del polígon del Camí dels Frares a la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià, per un termini de 50 anys i amb un cànon de només 50.000 euros, mil a l’any, perquè construeixi la seua mesquita.
Així ho va confirmar l’alcalde, Fèlix Larrosa, en una entrevista a Lleida Televisió. Va afirmar que l’expedient ja no es va incloure en l’ordre del dia de la comissió corresponent, pas previ que passi pel ple, i va argumentar que “encara s’estan analitzant les condicions que ens ha plantejat la comunitat i tot l’expedient globalment”.
Tal com va publicar aquest diari, és difícil que la iniciativa prosperi, ja que cap grup de l’oposició ha mostrat fins ara intenció de votar-hi a favor i el govern, amb nou regidors, necessita almenys el suport de PP, ERC o Junts (els tres amb 5 edils) perquè sigui aprovada. L’ajuntament va optar per l’adjudicació directa a petició dels musulmans, després que la licitació que va convocar prèviament quedés deserta.
En tot cas, l’alcalde va mostrar la seua determinació de buscar una solució consensuada que eviti que aquest col·lectiu continuï resat a la via pública, des que es va veure obligat a deixar el Palau de Vidre quan van començar les obres per rehabilitar-lo. Ahir mateix, van resar sota una de les marquesines del recinte firal als Camps Elisis.
“És indigne que tinguem gent resant al carrer i jo com a alcalde he de donar-hi una resposta. Hi ha un debat molt contaminat per posicions islamofòbiques per part d’alguns grups que ja donaran les explicacions que hagin de donar”, va indicar. Va considerar que “no és responsabilitat de l’alcalde ni de la Paeria, sinó d’una falta d’entesa de fa anys”.
“Vull trobar una solució de consens i facilitar que a Lleida tothom pugui resar d’acord amb les seues creences dins d’un ordre urbanístic i amb una ciutat ordenada”, va subratllar, i va incidir que, “quan toqui, ja explicarem la solució que donem a aquesta situació”.
“Un problema de quinze anys”
Va dir que “sempre he defensat que el més fàcil per a tots són petits espais per a l’oració”, però va recalcar que “tenim aquesta excepció amb un gran nombre de persones que resen al carrer o altres espais” i va apostar per trobar solució a un problema “de quinze anys”.
Apel·la al diàleg per a la pròrroga a Ilnet fins a finals d’abril
L’alcalde va afirmar a Lleida Televisió no estar preocupat perquè l’oposició hagi mostrat el seu rebuig a la pròrroga del contracte fins a final d’abril del servei de neteja i recollida d’escombraries a Ilnet. “No em preocupa especialment, però reconec que pot generar una certa angoixa”, va assenyalar, i va recordar que “el contracte s’acaba el 31 de desembre”. “Apel·lo al diàleg i a l’entesa. L’expedient plantejava allargar uns dies la pròrroga perquè per contracte és automàtica fins a mitjans de març i s’allarga fins a final d’abril”, va indicar, i va afirmar que “la tinenta d’alcalde de Gestió de l’Agenda Urbana parlarà de nou amb tots els grups”. Va recordar que el nou contracte és “el més gran de la història de la Paeria i obeeix a les necessitats d’una ciutat que s’ha fet gran i requereix un millor servei”. “Que no pateixi ningú perquè l’1 de gener la gestió de residus es continuarà fent”, va sentenciar.