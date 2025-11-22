Les padrines de Lleida es reuneixen per preservar l’art d’elaborar orelletes
Lleida Turisme ha programat per al 26 de novembre una activitat destinada a recuperar i posar en valor una de les tècniques pastisseres més antigues del territori: l’elaboració d’orelletes estirant la massa amb el genoll. La iniciativa s’emmarca en el projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que aquest novembre dedica el focus als paisatges d’oliveres i a la cuina vinculada a l’oli d’oliva.
La demostració tindrà lloc al Cafè del Teatre de l’Escorxador a les 16.00 h. Les padrines hauran preparat la massa al matí i, a la tarda, mostraran en directe cada pas del procés: l’estirat tradicional amb el genoll, el fregit peça per peça, el gir amb canyes —com dicta la tradició— i l’ensucrat final. En acabar, es compartirà un berenar amb les orelletes elaborades durant l’acte.
Aquest dolç, d’origen andalusí i molt arrelat a les comarques de Lleida, forma part del patrimoni gastronòmic local i també és present en altres punts del Mediterrani. Per a l’ocasió, s’està preparant una imatge especial que recull la recepta tradicional i que es distribuirà en format làmina com a homenatge a les padrines que han mantingut viva aquesta pràctica.