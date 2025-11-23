SUCCESSOS
La presó de Lleida té més de 80 reclusos per violència masclista
Un 57% per trencament de penes o mesures com ordres d’allunyament
El Centre Penitenciari Ponent compta amb un total de 84 reclusos per delictes de violència masclista, segons les dades publicades per la conselleria de Justícia, actualitzats a 19 de novembre. D’aquests, més del 57%, amb un total de 48, estan privats de llibertat per trencament de penes o mesures com ordres d’allunyament i de comunicació respecte a les víctimes.
Així mateix, 73 ja estan complint condemna mentre que 11 es troben en presó preventiva. Per tipus de delicte, hi ha vuit homes empresonats per homicidi, vuit per agressió sexual i vuit més per maltractaments.
Quatre són per amenaces, quatre per violència habitual, un per assassinat i dos, per abusos sexuals. Les dades de Justícia indiquen que quatre interns es troben en règim tancat per inadaptació.
Segons l’última actualització, a la presó de Lleida hi ha 628 interns, dels quals 599 són homes i 29, dones. Els reus per delictes de violència masclista representen més del 13% del total.
D’altra banda, un total de 252 dones de la província compten amb un botó d’emergència per sol·licitar ajuda en cas de veure’s en perill. Segons les dades actualitzades el mes de setembre pel ministeri d’Igualtat, aquestes són les usuàries actives del Servei Telefònic d’Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere (Atenpro), que gestiona Creu Roja.
En el cas de sentir-se en perill, la dona només ha de prémer un botó i la seua trucada es deriva a un centre d’operacions, on hi ha diferents professionals. Des d’allà la derivaran a l’atenció que necessitin.
Geolocalització
El servei compta amb un sistema de geolocalització per la qual cosa la usuària pot ser localitzada en qualsevol moment, i la protecció també inclou els seus fills. La mateixa font indica que al setembre estaven actives a la demarcació vuit dels anomenats “braçalets antimaltractament”, dispositius de seguiment d’ordres de protecció.