INVESTIGACIÓ
La Universitat de Lleida detecta problemes cardíacs en un 10% de nens amb una prova física
En un estudi amb 700, que també constata que la majoria fan poc exercici
El grup d’investigació Moviment Humà de la UdL lidera ‘COR-School’, un projecte amb què avaluen els nivells d’activitat física de 700 nens de 6 a 18 anys. Després d’una prova de resistència física, van detectar que un de cada deu té nivells preocupantment alts de la proteïna troponina, per la qual cosa van ser derivats al cardiòleg.
Al voltant del deu per cent dels 700 nens i adolescents de 6 a 18 anys que formen part d’un estudi liderat pel grup Moviment Humà de la Universitat de Lleida (UdL) presenten nivells “desmesuradament elevats” de troponina, una proteïna que s’allibera quan el múscul cardíac pateix dany, com en un infart. Els joves –de Lleida, Tarragona i Castelló– es van sotmetre a la prova de resistència aeròbica de la Course Navette (vegeu el desglossament) i els investigadors van analitzar els seus nivells d’aquesta proteïna i de colesterol abans, just després i al cap de tres hores. També van tenir en compte l’estat maduratiu, edat i condició física dels menors, així com les seues respostes a qüestionaris d’activitat física, son, dieta, qualitat de vida i variables sociodemogràfiques.
“En estudis anteriors vam demostrar que la troponina pot superar els límits normals després de fer exercici, però de seguida torna a l’estat basal. En canvi, alguns joves no tornen a aquest estat quan han passat unes hores i fins i tot arriben als nivells que una persona estàndard tindria durant un infart, per la qual cosa els derivem al cardiòleg”, va explicar l’investigador principal del projecte, Joaquim Reverter.
L’estudi, anomenat COR-School, constata que no hi ha patrons que estableixin quins joves poden tenir problemes cardiorespiratoris, ja que “hem detectat nivells massa alts de troponina tant en nens que fan molt exercici com en d’altres que no, o tenen obesitat”, va afirmar Reverter.
Activitat física
No obstant, “els nois tendeixen a presentar millors nivells de forma cardiorespiratòria que les noies, molts adolescents perden forma física mentre creixen si no mantenen rutines actives” i també importen “la composició corporal, moure’s més, dormir bé o menjar equilibrat”, segons van indicar els investigadors en un article publicat a theconversation.com. Així mateix, van constatar que fins i tot els joves que practiquen esport no assoleixen els nivells mínims d’activitat física recomanats per l’OMS.
Els investigadors van iniciar el projecte el 2021 amb finançament de la Generalitat i l’Estat. Han avaluat els joves durant els últims tres anys, i “estem preparant una nova convocatòria per poder ampliar la mostra a perfils que no estaven representats, com esportistes d’alt nivell o nens més sedentaris”, va indicar Reverter. COR-School ha estat premiat en tres ocasions per la Fundació Catalana per a l’Esport.
Fins ara, la investigació confirma que “el circuit ha permès detectar casos amb troponina elevada i derivar a cardiologia, identificant problemes prèviament desconeguts per les famílies, la qual cosa demostra el valor preventiu del cribratge comunitari”.
Així mateix, “l’àmplia participació de nenes reforça la generació de valors de referència sensibles al sexe”, i “el projecte ha desplegat tallers i recursos de pràctica física segura per a clubs i famílies”, assenyalen els investigadors. D’altra banda, es va emetre un informe individual a cada família amb recomanacions de salut.
Un test que permet mesurar la capacitat cardiorespiratòria
El test físic de la Course Navette, també conegut com a test de Léger o test dels xiulets, és utilitzat arreu del món per mesurar la capacitat cardiorespiratòria d’una persona. Consisteix a córrer entre dos línies separades per 20 metres al ritme d’uns xiulets que marquen el pas, que augmenta progressivament.
“Aquesta prova permet estimar, de forma senzilla i fiable, la capacitat aeròbica màxima (la quantitat d’oxigen màxima que el cos pot absorbir, transportar i consumir durant un exercici intens) sense necessitat de laboratori”, van explicar els autors de la investigació en un article publicat a theconversation.com.