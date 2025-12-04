SEGURETAT
Els robatoris en botigues i cases a la ciutat baixen un 42,3% en un any
Segons les dades d’Interior, pugen el tràfic de drogues i els homicidis o assassinats en grau de temptativa. Reforç policial el cap de setmana en zones comercials
L’alcalde deLleida, Fèlix Larrosa, es va mostrar ahir “satisfet” per la caiguda dels fets delictius a la ciutat en els primers nou mesos de l’any. Segons el balanç de criminalitat publicat pel ministeri de l’Interior, la criminalitat ha caigut un 2,6% a la capital del Segrià, amb un total de 7.036 infraccions penals detectades. El balanç indica que els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions s’han reduït un 42,3%, percentatge que assoleix el 44,3% en el cas dels habitatges. També s’han reduït un 15,1% les sostraccions de vehicles i un 3,7% els furts. En canvi, els delictes de tràfic de drogues han augmentat un 75% i els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa ho han fet en un 50%, amb nou casos. Així mateix, pugen un 12,5% els delictes de lesions i baralla tumultuària i els robatoris amb violència, amb un 9,4% més.
Segons l’alcalde, continuaran treballant “perquè aquesta xifra segueixi baixant” amb l’objectiu que Lleida “sigui percebuda com una ciutat segura”. En aquest sentit, va lamentar que el cap de l’oposició i líder del PP, Xavi Palau, publiqués un vídeo a les xarxes socials en el qual comparava Lleida amb Marsella. “Em preocupa si l’objectiu és malmetre el nom de la ciutat de Lleida”, va assegurar Larrosa, que va considerar que “aquests populismes vinculant delinqüència, immigració i inseguretat només porten a un descrèdit de la classe política i de les institucions”. Així ho va dir durant el balanç de l’inici del dispositiu de Nadal de la Guàrdia Urbana. Aquest cap de setmana s’incrementarà el dispositiu en zones comercials amb una patrulla més divendres a la tarda i dos els dissabtes a la tarda. També es reforçarà el dispositiu per evitar dobles files i aparcaments en zones de càrrega i descàrrega. Dissabte passat, es va registrar un 7,5% més de trànsit a la ciutat. El cap de setmana hi va haver sis detinguts per furts en dos establiments de l’Eix Comercial.
Roberto Santaeufemia, nou portaveu de la Guàrdia Urbana
� El caporal Roberto Santaeufemia serà el nou portaveu de la Guàrdia Urbana, segons va anunciar ahir l’alcalde. Després de 13 anys als Mossos d’Esquadra, els últims cinc Santaeufemia ha estat a la Guàrdia Urbana. La tercera tinenta d’alcalde i regidor de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, va assenyalar que “serà la veu i la imatge de la Guàrdia Urbana”. Entre les seues tasques hi haurà l’atenció als mitjans de comunicació, la gestió de la comunicació institucional, la informació en situacions d’emergència i la relació amb la ciutadania. Per la seua part, l’alcalde va afirmar que continuen treballant per ampliar el nombre d’agents fins als 260 i per reforçar la cooperació amb la resta de cossos de seguretat. També va recordar que s’invertirà en més tecnologia i càmeres.