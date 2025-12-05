PARTITS
Gamarra: “El Govern central s’ha convertit en el millor protector de delinqüents”
Palau veu Larrosa “aïllat de la realitat”
La vicesecretària nacional del PP, Cuca Gamarra, va assegurar ahir a Lleida que el Govern central s’ha convertit en el millor protector dels delinqüents mentre les víctimes es veuen desemparades”. Ho va dir durant la visita a la carpa que el seu partit va muntar a la plaça Sant Joan, en la qual va remarcar que la seguretat “és una prioritat per al PP a Lleida i a tot l’Estat”. En aquest sentit, va assenyalar que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha presentat un decàleg amb 10 mesures per reforçar la lluita contra la criminalitat, amb atenció especial a la multireincidència i les okupacions. A la pregunta de si el seu partit donaria suport a iniciatives del govern en matèria de seguretat, Gamarra va assegurar que “el problema és que el govern bloqueja totes aquestes reformes”. Tanmateix, minuts després de fer aquestes declaracions es va anunciar que PSOE, PP i Junts havien arribat a un acord per aprovar en comissió parlamentària la reforma penal per augmentar el càstig a la multireincidència (més informació a la pàgina 21). Per la seua part, el cap de l’oposició i del PP a la Paeria, Xavi Palau, va respondre a l’alcalde, Fèlix Larrosa, després que aquest dimecres l’acusés de populista per comparar Marsella amb Lleida pel que fa a nivell d’inseguretat i delinqüència. “Jo no vaig dir que Lleida és Marsella, sinó que podria arribar a ser-ho i quan sigui alcalde treballaré perquè sigui una ciutat segura”, va dir Palau, que va acusar Larrosa de “viure aïllat de la realitat”. Va afegir que aspira a guanyar les eleccions municipals del 2027 “per gestionar Lleida al costat de la ciutadania” i també va estendre la mà a Larrosa “per anar junts a Madrid a demanar que es duguin a terme reformes al Codi Penal”.