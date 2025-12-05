Incident amb trets amb una pistola de fogueig al barri de la Mariola de Lleida
Alguns dels implicats han fugit amb vehicles i els Mossos han trobat un dels cotxes a Montoliu
Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident d'aquesta passada mitjanit al barri de la Mariola de Lleida amb arma de foc, pel que sembla amb trets d'una pistola detonadora. Segons ha pogut saber SEGRE, els fets han passat a la plaça Barcelona, on s'hauria produït un enfrontament entre dos grups de persones. Quan els Mossos han arribat al lloc els implicats ja havien marxat. Alguns d'ells han fugit amb vehicles i el dispositiu de la policia ha localitzat un dels cotxes a Montoliu de Lleida. Per ara no consten ni ferits ni detinguts.
