La Paeria de Lleida tanca provisionalment un kebab de Cappont per la presència de rates
L'ordre prové d'una inspecció "rutinària", tot i que fa just 2 dies es va viralitzar un vídeo del mateix establiment on hi apareixia una rata morta al mig del menjador
L'Ajuntament de Lleida ha cessat, de manera cautelar, un establiment de menjar kebab de Cappont, concretament al carrer Doctora Castells, per la presència de rates. Des de la Paeria han assegurat que el cessament ha sigut arran d'una inspecció "rutinària" i que es fa per "garantir la seguretat alimentària i la protecció de la salut pública".
Tot i això, val a dir que fa tot just dos dies es va viralitzar un vídeo a les xarxes socials on es podia veure una rata morta just al mig del menjador. Des de la Paeria han remarcat que el tancament és provisional mentre no es respectin totes les mesures sanitàries, i que un cop aquestes se solucionin, es podrà verificar que han sigut resoltes i es podrà reprendre l'activitat.
Paral·lelament, des del consistori ja han avisat que se sancionarà l'establiment "d'acord amb la normativa vigent".