La síndica investiga una possible discriminació territorial per als pacients d’ictus a Lleida
Ja que, amb Tarragona, no ofereixen les mateixes oportunitats per tractar casos greus que Barcelona o Girona. L’Arnau només els atén 5 hores els dies feiners i Salut no veu viable ampliar el servei
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha obert una actuació d’ofici per determinar si hi ha “una possible discriminació territorial” en l’atenció als pacients d’ictus de Lleida i Tarragona. Una mesura que porta a terme perquè a l’hospital Arnau de Vilanova només practiquen trombectomies, una de les tècniques més efectives per reduir les seqüeles en persones que han patit infarts cerebrals greus, els dies feiners de 9.00 a 14.00 hores, i fora d’aquest horari s’ha de derivar els pacients a Barcelona, tal com va avançar aquest diari a finals d’octubre. A Tarragona només es fan de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00. Mentrestant, tant a Barcelona com a Girona es poden practicar trombectomies les 24 hores els set dies de la setmana.
Per la seua part, la consellera de Salut, Olga Pané, va dir la setmana passada que, actualment, no és viable ampliar els serveis per atendre els casos d’ictus greus les 24 hores de tots els dies de la setmana, afirmant que la mortalitat a Lleida per ictus és menor que la mitjana catalana i, a més, que falten professionals. Tanmateix, va assenyalar que és “un objectiu” que puguin atendre aquest tipus de casos 12 hores tots els dies de la setmana en un futur, però que “hi ha dificultats” perquè sigui possible actualment.
En aquest sentit, l’oficina de la síndica va assenyalar que la pràctica de trombectomies “no és homogènia a tot el territori català”, cosa que obliga molts pacients d’ictus “a tractar-se a Barcelona, amb el possible retard assistencial que comporta, malgrat que l’evidència científica demostra que el retard en l’inici del tractament d’ictus redueix significativament les possibilitats de recuperació”. Va recordar que l’infart cerebral és la segona causa de mort a Catalunya i la primera de discapacitat permanent en adults, que la rapidesa en l’atenció és “determinant per conservar l’autonomia del pacient” i que “la trombectomia mecànica és una de les tècniques més eficaces per tractar-lo”.
Per tot això, la síndica ha demanat a Salut si preveu prestar aquest servei les 24 hores els 7 dies a la setmana a Lleida i Tarragona, si hi ha dades per territori de les seqüeles dels pacients d’ictus i ampliar aquest servei a altres zones, com el Pirineu o les Terres de l’Ebre. “Hem d’assegurar que totes les persones, independentment del territori en el qual visquin, tinguin accés a tractaments que poden evitar discapacitats greus o salvar vides”, va dir Giménez-Salinas.
“Pané hauria de demanar disculpes o ser apartada de consellera”
El secretari general del sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, va assegurar ahir que les declaracions de la titular del departament de Salut, Olga Pané, sobre que no veu viable ara per ara que a Lleida es puguin atendre els ictus més greus les 24 hores són “incompatibles amb el càrrec de consellera”. Va assegurar que “és una afirmació que posa en risc l’equilibri territorial i ho veiem d’una irresponsabilitat extrema”. Lleonart va recordar que “la majoria d’ictus no acaba en mort sinó en seqüeles que, en funció de la rapidesa del tractament, poden ser més o menys greus”. “Creiem que Pané hauria de demanar disculpes o ser apartada del càrrec”, va afegir. Des de Salut es van remetre a les paraules de la consellera la setmana passada en les quals va dir que “l’objectiu” és ampliar la cobertura per tractar els ictus més greus 12 hores tots els dies de la setmana, però que ara “hi ha dificultats” per a això.