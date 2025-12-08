OCUPACIÓ
L’IMO rep més de 360.000 euros de fons europeus per a vuit projectes
N’obté 15.600 per promoure les competències digitals a 30 dones entre avui i el 31 de gener
El projecte Lleida Connect_ADA de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) ha aconseguit novament finançament dels fons Next Generation amb la seua tercera edició, que se centra en la formació en competències digitals. En aquesta ocasió, l’ajuda concedida és de 15.600 euros. Sumant les tres convocatòries, el projecte ha rebut 151.320 euros dels fons europeus, i en total, l’IMO ha obtingut l’aprovació per a vuit iniciatives formatives per a diferents col·lectius, amb el suport econòmic de més de 360.000 euros d’aquests fons.
El programa Lleida Connect_ADA es destina a dones prioritàriament desocupades, amb l’objectiu de millorar les competències digitals, capacitar per al desenvolupament professional i la inserció laboral, i reduir la fractura digital i de gènere. En definitiva, reduir la seua vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Fins a 30 dones es podran beneficiar de les dos accions formatives, de 40 hores cada una, que es duran a terme entre avui i el 31 de gener.
L’IMO imparteix el projecte com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), un programa que sorgeix del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i s’inclou dins del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern central.