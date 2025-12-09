Instal·laran plaques solars a la Casa de Fusta i el dipòsit de vehicles
I a la seu de l’EMAU i dos blocs de pisos de Cavallers i Eduard Velasco. Podran proveir els edificis que estiguin en un radi de 2.000 metres i ho demanin
L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) instal·larà plaques solars fotovoltaiques a les teulades de cinc edificis, entre els quals la seua seu del carrer Cavallers, la Casa de Fusta i el dipòsit de vehicles de Lleida, per dedicar-los a l’autoconsum d’aquests immobles i d’aquells que estiguin en un radi de 2.000 metres. Així ho recull el projecte que va sortir a licitació la setmana passada, que està pressupostat en 161.458,72 euros, IVA inclòs. Detalla que les plaques s’instal·laran, a més d’en aquests tres immobles, situats als números 10-12 i 51 del carrer Cavallers i en el número 1 del carrer Enginyer Pau Agustí del polígon El Segre, als blocs de pisos ubicats al 29-31 de Cavallers, a l’1-3 d’Eduard Velasco, a Cappont.
En total se’n veuran beneficiats almenys 18 habitatges socials, a més de les oficines de l’EMAU, altres espais municipals i els immobles interessats a participar en la comunitat energètica. Les cinc instal·lacions fotovoltaiques tindran una potència total de 117 quilowatts i cada habitatge participant rebrà una adjudicació d’1 quilowatt. A més de les plaques, s’instal·laran bateries d’emmagatzematge d’energia, amb la qual cosa “s’aconseguiran quotes d’autoconsum molt elevades”. Concretament, a les instal·lacions de la seu de l’EMAU i dels números 29-31 de Cavallers i 1-3 d’Eduard Velasco la seua potència nominal serà de 15 quilowatts (kW) i les bateries podran emmagatzemar un total de 10 quilowatts per hora (kWh). A la del dipòsit de vehicles la potència serà de 15 kW i podran emmagatzemar 20 kWh; mentre que a la Casa de Fusta la potència nominal serà de 30 kW i la capacitat d’emmagatzematge, de 20 kWh.
Segons consta en el plec de clàusules, el termini que l’empresa adjudicatària tindrà per instal·lar les plaques serà d’aproximadament seixanta dies. Es podran presentar ofertes fins al dia 24 d’aquest mes.
Veto d’un any a posar plaques si són visibles des de la Seu Vella
El ple municipal del mes de març passat va aprovar suspendre durant un any les llicències d’obres per instal·lar plaques solars i altres elements que alterin les cobertes d’edificis del Centre Històric que es vegin des de la Seu Vella. Una mesura que té com a objectiu “garantir la preservació del paisatge urbà de Lleida, en un àmbit d’especial protecció com és del del Centre Històric, mantenint la coherència visutal i estètica entre les diferents teulades, tenint en compte que són molt visibles des del Turó de la Seu Vella”. La suspensió afecta les llicències d’obra que comportin modificació en la morfologia, volumetria o materials de cobertes, així com la implantació d’elements que en puguin alterar la imatge. En canvi, sí que es poden tramitar permisos per implantar elements que no siguin visibles des del Turó, com les plaques solars de l’EMAU i la Casa de Fusta.