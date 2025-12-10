Cassolada a l'escola Sant Jordi de Lleida per exigir millores educatives
La comunitat educativa del centre i l'institut Manuel de Montsuar s'uneixen a les mobilitzacions que demanen més recursos per garantir la qualitat de l'ensenyament públic
La comunitat educativa de l'escola Sant Jordi de Lleida ha protagonitzat avui una sonora cassolada per reclamar millores urgents en el sistema educatiu públic.
Marta Casamiquela Pérez, directora de l'escola Sant Jordi, ha explicat que aquesta iniciativa respon a una preocupació creixent per la manca de recursos que afecta tot el sistema educatiu. "Nosaltres ja fa temps que veiem que la qualitat del sistema educatiu, del sistema públic, està disminuint per una falta gran de recursos", ha afirmat Casamiquela. Tot i que reconeix que les ràtios s'estan reduint en educació infantil, la directora ha subratllat que "els cursos superiors continuem tenint ràtios elevades, també a l'ESO".
La protesta ha tingut lloc al pati exterior del centre, on els infants han sortit amb cassoles i han pogut prendre consciència de com els afecta directament la manca d'inversió en educació. Segons ha destacat Casamiquela, aquesta acció forma part d'un projecte educatiu més ampli sobre els drets dels infants que culminarà amb un espectacle per Nadal.
Les demandes del col·lectiu docent
Entre les principals reivindicacions que han motivat aquesta cassolada destaquen la necessitat de més recursos per atendre la diversitat a les aules, la reducció de les ràtios en tots els nivells educatius i la disminució de la càrrega burocràtica que suporta el professorat. "Tenim una arribada massiva d'alumnat nouvingut que no podem atendre adequadament. Tenim cada vegada més necessitat d'atenció a l'aprenentatge a les aules de diferents trastorns i neurodivergències", ha explicat la directora del Sant Jordi.
Un altre dels aspectes més criticats és l'excés de burocràcia i paperassa que carrega el personal docent, restant temps i energies a la tasca educativa. Segons Casamiquela, "la bona voluntat del col·lectiu de docents fa que les coses continuïn funcionant, però la sostenibilitat del sistema està en risc".
L'educació com a eina de transformació social
La directora ha volgut destacar la importància d'involucrar els infants en aquestes reivindicacions: "Volem despertar l'esperit crític dels infants, que entenguin que quan una cosa es pot fer millor i saps que hi hauria d'haver els recursos per fer-la millor, has de demanar i exigir que així sigui". També ha subratllat que la qualitat de l'educació d'avui determinarà la societat de demà, ja que aquests alumnes "seran els encarregats de sostenir la societat en el futur".