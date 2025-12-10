MOBILITAT
El cotxe elèctric compartit, utilitzat només 29 cops per ciutadans enguany
D’un total de 77 ocasions, segons la cooperativa Som Mobilitat que gestiona el servei
El cotxe elèctric compartit entre la Paeria i la Universitat de Lleida (UdL) ha estat utilitzat des de començament d’any un total de setanta-set vegades, de les quals 48 per part de “l’organització” i 29 per la ciutadania, segons va indicar la cooperativa Som Mobilitat, que gestiona el servei. La UdL, per la seua part, precisa que ningú del seu personal no l’ha fet servir encara, de manera que els usos de l’organització corresponen a treballadors municipals. Aquest vehicle està a disposició del personal de les dos institucions els matins dels dies feiners i les tardes i els caps de setmana pot ser reservat per ciutadans associats a la cooperativa.
El total d’usuaris ha estat de vint, que han sumat 290 hores d’ús i han recorregut en global 2.019 quilòmetres. Tot això ha evitat l’emissió de 158 kg de CO2 a l’atmosfera.
El vehicle va ser presentat públicament el setembre del 2024, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, però finalment va entrar en funcionament l’abril d’aquest any. Som Mobilitat va atribuir en el seu moment el retard a les dificultats que va trobar a l’hora de fer arribar l’electricitat i la cobertura a l’aparcament de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), ubicat al número 2 del carrer la Palma, punt des del qual sempre ha de sortir i on s’ha de retornar el cotxe.
D’altra banda, la vicerectora de Campus Sostenibles, Mariona Farré, va afirmar ahir que el 2026 tenen previst licitar la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics en aparcaments de la UdL.