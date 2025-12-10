El DOGC publica l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris i residencials des d'avui
El document estableix excepcions, com en les persones ingressades quan estiguin a la seva habitació
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimecres la resolució que fa obligatori l'ús de la mascareta als centres sanitaris i residencials. En concret, estableix que aquest ús obligatori és per totes les persones a partir de sis anys que treballin, siguin pacients o visitants en centres sanitaris com CAP, d'atenció hospitalària, d'atenció intermèdia i de salut mental; així com en centres residencials de gent gran o per a persones amb discapacitat. No han de dur-la les persones ingressades quan estiguin a la seva habitació. La resolució té una vigència de 15 dies naturals des d'aquest dimecres.
La resolució estableix altres excepcions en l'ús obligatori de la mascareta, com per exemple en el cas de persones que tinguin alguna malaltia o dificultat respiratòria que pugui empitjorar per l'ús d'aquest element protector, o bé en el cas de persones que per la seva situació de discapacitat o dependència no disposen d'autonomia per treure-se-la o tinguin alteracions de conducta que facin inviable el seu ús. Tampoc l'han de dur aquelles persones que portin a terme activitats incompatibles amb el seu ús.
L'obligació de dur la mascareta als centres sanitaris i residencials la va aprovar aquest dimarts el Consell Executiu davant l'augment de casos de grip. En concret, la incidència estimada de la grip s'ha multiplicat per 2,5 en una setmana a Catalunya, de l'1 al 7 de desembre, fins al nivell molt alt de transmissió, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). Actualment, la incidència és de 418 casos per 100.000 habitants, pels 168 de la setmana anterior. La grip és el virus predominant, amb 308 casos positius per cada 100.000 habitants, una mica més del doble que la setmana anterior, quan eren 138.
A la resolució, signada per la consellera de Salut, es recorda que el passat 3 de desembre la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va establir el reforç de les recomanacions d'ús de la mascareta en situacions de nivell epidemiològic alt, i la possibilitat d'adoptar mesures addicionals i excepcionals en l'escenari d'epidèmia molt alt, com el que viu Catalunya actualment.