TRIBUNALS
Els acusats pels 620 quilos de ‘coca’, tret del mosso, accepten ser condemnats
La Guàrdia Civil afirma que l’agent va finançar l’operació amb 85.000 euros
L’Audiència acull des d’ahir el macrojudici per la partida de cocaïna més gran trobada mai a Lleida: 620 quilos d’aquesta droga. Quatre dels cinc acusats van acceptar penes de dos a sis anys de presó. L’únic que no hi va estar d’acord és un agent dels Mossos d’Esquadra per al qual la Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys de presó.
Quatre dels cinc homes que ahir es van asseure al banc dels acusats de l’Audiència per la partida de cocaïna més gran trobat mai a Lleida –620 quilos amb un valor de 22,3 milions d’euros– van reconèixer els fets i van acceptar condemnes que van dels dos als sis anys de presó. L’únic acusat que no va arribar a un acord amb la Fiscalia perquè afirma que és innocent és S.O.M., agent dels Mossos d’Esquadra, que s’enfronta a una petició de nou anys de presó. Es preveu que declari avui al final de judici. Per la seua part, agents de la Guàrdia Civil van afirmar que va finançar amb 85.000 euros la compra de la màquina que ocultava la droga i va llogar la nau del polígon El Segre on s’havia de dipositar la mercaderia.
Els primers a declarar van ser els quatre acusats les defenses dels quals van arribar a un acord amb el Ministeri Públic. Un d’ells és J.L.R.P., detingut el 4 de gener del 2021 després de la troballa de la droga al ser el destinatari del rotor d’un generador elèctric procedent de Panamà. Va acceptar una condemna de sis anys, dels quals d’aquí a menys d’un mes n’haurà complert quatre. També serà condemnat a sis anys J.G.F., que era soci de J.L.R.P., i que està empresonat preventivament des del 16 de setembre del 2022. J.I.G.V., de Cubelles, va acceptar quatre anys i mig de presó (al seu domicili van trobar 181.440 euros i droga i és reincident) i O.O.M.G., de Lleida, va acceptar dos anys de presó. Cadascun d’ells hauria de pagar una multa de 66 milions d’euros. Els dos primers se salvaran perquè compliran penes superiors a 5 anys i per aquesta raó no hauran de pagar la multa. Els altres dos presumiblement la substituiran per quatre mesos més de presó.
Els quatre condemnats van reconèixer els fets però van dir que no coneixien l’agent o el van desvincular de l’operació. J.G.F. va afirmar que el policia, que tenia una empresa, aconseguia immobles “bé de preu” i ell s’encarregava de reformar-los. Després van declarar agents de la Guàrdia Civil, que van explicar la suposada involucració del mosso en l’operació (vegeu el desglossament).
El policia té una altra causa oberta per blanqueig de capitals
El mosso d’esquadra S.O.M. va ser detingut el 23 de març del 2023 –un any i dos mesos després de la troballa de la droga– acusat de blanqueig de capitals vinculat amb el narcotràfic. De fet, ahir va transcendir que hi ha una causa separada per blanqueig de capitals.
Aquest suposat blanqueig vinculat als 620 quilos de cocaïna va centrar les preguntes que tant la fiscal com l’advocat de l’agent, Daniel Ibars, van fer als investigadors de la Guàrdia Civil i a un agent del Servei de Vigilància Duanera. Els agents van explicar que van descobrir vincles empresarials entre el mosso i J.G.F al comprovar els papers de la nau i l’adquisició del rotor. Així, afirmen que va abonar 3.000 euros en efectiu pel lloguer de la nau i va fer vuit transferències, quatre entre el novembre i el desembre del 2021, per un total de 85.000 euros a empreses de J.G.F. que van servir per finançar la importació del rotor. Consideren que els pagaments es van emmarcar en una relació de factures per pagaments per reformes inexistents a Lleida –els treballadors de J.G.F. residien a Eivissa i no constaven obres a Catalunya. També van analitzar el seu patrimoni i els va sorprendre la quantitat d’actius que tenia, entre els quals dos llicències de taxi i una vintena de places de pàrquing –dos a Lleida i 19 a Vielha. Per avui està previst que declarin els agents de la Divisió d’afers Interns dels Mossos que van investigar el seu company. Hi ha dos dies més assenyalats però no es descarta que el judici acabi avui mateix.Aquesta operació va permetre desarticular una de les principals organitzacions criminals dedicades al tràfic internacional de cocaïna a Espanya, que estava establerta a Catalunya. Es va saldar amb 25 detinguts i el decomís de 7.250 quilos de cocaïna i més de 6 milions d’euros.