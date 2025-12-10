URBANISME
La resolució d’al·legacions encalla licitar el càmping de les Basses
Junts exigeix planificar el projecte, que es va aprovar inicialment l’abril passat
El ple de l’abril passat va aprovar les bases per a la licitació del càmping de les Basses d’Alpicat, però, vuit mesos després, el projecte encara no ha sortit a licitació pública. El motiu, segons el govern municipal, és que encara no ha resolt una de les al·legacions que es van presentar, ja que està pendent que “un equip d’experts es pronunciï”. Així ho va assegurar fa unes setmanes l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va detallar que les al·legacions en qüestió “afecten una part molt tècnica del plec”, concretament, “la solvència econòmica del licitador”, motiu pel qual l’àrea d’Urbanisme ha fet “una consulta de caràcter tècnic sobre aquest fet”. Malgrat que, en principi, el govern municipal volia licitar el projecte durant el tercer trimestre del 2024, un any i tres mesos després encara no ha resolt les al·legacions. Una vegada ho hagin fet, inclòs o desestimat, es podrà fer la seua aprovació definitiva i després treure’l a concurs públic.
Val a recordar que aquest projecte preveu habilitar un càmping a les Basses d’Alpicat de 64.000 metres quadrats de superfície i la concessió seria de 50 anys a canvi d’un cànon anual de 25.905 euros. L’aprovació inicial va ser gràcies als vots del govern del PSC i del grup de Junts i, precisament, aquest últim va reclamar ahir explicacions sobre en quin punt es troba la tramitació del projecte.
La seua portaveu, Violant Cervera, va recordar que, després de l’aprovació inicial, l’expedient es va sotmetre a exposició pública del 26 de maig al 7 de juliol i que “malgrat que al setembre se’ns va informar que els departaments de Contractació i Planejament estaven valorant les al·legacions presentades, mesos després encara no hem rebut cap informació nova sobre l’aprovació definitiva dels plecs i de l’inici de la licitació”. Per això, va reclamar al govern que expliqui en quin punt es troba la resolució d’al·legacions i quan preveu licitar el projecte, l’inici del qual es remunta al mandat anterior i va ser ideat pel govern d’ERC i Junts.