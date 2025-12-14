SEGURETAT
ERC i comuns volen destituir el comissari condemnat per assetjament sexual
“La comissaria no pot limitar el MeToo”
L’elecció d’Antonio Royo Subías, condemnat per assetjament sexual a una subordinada, com a comissari provincial del Cos Nacional de Policia a Lleida ha afegit una altra bretxa a les relacions del Govern central amb els seus principals socis en dos dels temes clau del debat públic: la seguretat i la lluita contra el masclisme.
“No es pot tolerar”, va dir la senadora d’ERC Sara Bailac, que va destacar que l’elecció de Royo com a comissari envia, entre d’altres, un missatge d’“impunitat” als homes i un altre de “desprotecció a les dones que pateixen violència masclista”. “Aquesta decisió blinda els agressors i deslegitima les víctimes”, va assenyalar, per plantejar que “si no grinyola en el ministeri, és que la violència masclista es tolera”. “Inadmissible. És necessària una rectificació immediata”, va afegir la regidora de Lleida Jordina Freixanet.
“Demanem la revocació del nomenament”, va afirmar Félix Alonso, portaveu adjunt de la comissió d’Interior del Congrés per Sumar i diputat dels comuns.
Aquesta formació i IU registraran demà al Congrés una bateria de preguntes dirigides al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, “per exigir-li que estableixi protocols clars i immediats” que “han de garantir que cap funcionari amb condemna ferma per aquest tipus de delictes no pugui ser promogut a càrrecs de comandament o especial confiança. La credibilitat de la lluita per la igualtat i la seguretat de les dones en depèn”.
“La lluita contra la violència masclista i l’assetjament sexual no pot tenir excepcions ni fronteres. No és admissible que les portes de les comissaries siguin un límit per al moviment #MeToo”, va afegir.