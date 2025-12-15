Detinguts nou joves, set d'ells menors, per dos baralles tumultuàries a Mollerussa
Els Mossos d'Esquadra també han arrestat dos individus per furtar dos bosses aprofitant les corredisses i el desconcert
Els Mossos d'Esquadra han detingut nou joves, set d'ells menors d'edat i els altres dos de 18 i 20 anys, per la seva implicació en dues baralles tumultuàries ocorregudes els dies 11 i 12 de novembre a l'andana i a l'exterior de l'estació de trens de Mollerussa. Durant les primeres setmanes d'investigació, la policia va identificar 28 persones relacionades amb els fets. Finalment, entre el 4 i l'11 de desembre es van detenir a Mollerussa, Tàrrega i Cervera els nou joves implicats directament en les baralles, dos dels quals haurien exhibit un bat de beisbol d'alumini i una navalla. En paral·lel, els Mossos també han arrestat dos homes, de 18 i 21 anys, per sostreure una bossa de mà i una motxilla aprofitant les corredisses i el desconcert.
En un comunicat, la policia assenyala que les baralles van ocasionar "un important ressò mediàtic i la corresponent alarma social" i que el dispositiu policial que es va muntar per prevenir nous conflictes a la zona va permetre erradicar-les. Les baralles s'haurien produït per un conflicte personal entre dos dels menors, de Mollerussa i Tàrrega, i els altres implicats s'hi van afegir.
Els nou detinguts pel delicte de baralla tumultuària van quedar en llibertat el mateix dia de la seva detenció després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutjat de Lleida que instrueix el cas i de la Fiscalia de Menors. Per la seva banda, els dos arrestats per furt van passar a disposició judicial l'endemà de ser arrestats, l'11 i el 15 de novembre, respectivament.