MOSSOS
Set menors entre els nou detinguts per baralles tumultuàries a Mollerussa amb un bat de beisbol i una navallas
L’11 i el 12 de novembre a l’estació de trens. Arrestats a la capital del Pla, Tàrrega i Cervera, un portava un bat de beisbol d’alumini i un altre una navalla
Els Mossos d’Esquadra han detingut nou joves, set d’ells menors i els altres dos de 18 i 20 anys, per la seua suposada implicació en dos baralles tumultuàries que es van produir a Mollerussa els dies 11 i 12 de desembre. Els aldarulls van tenir lloc a l’andana i a l’exterior de l’estació de trens.
Arran dels avalots, els Mossos van obrir una investigació i, paral·lelament, van muntar un dispositiu per prevenir-ne de nous a la zona. Els investigadors van identificar 28 persones que estaven relacionades amb la baralla, així com el seu grau d’implicació.
Finalment, entre el 4 i l’11 de desembre va tenir lloc una segona fase que va consistir en la detenció a la capital del Pla, Tàrrega i Cervera dels nou joves que hi estarien directament implicats, set d’ells menors. Entre els detinguts es va poder identificar els que van exhibir un bat de beisbol d’alumini i una navalla, que va ser posteriorment localitzada al pati d’un habitatge proper.
En aquest sentit, tot apunta que les baralles es van produir per un conflicte entre dos dels menors, de Mollerussa i Tàrrega.
Els nou detinguts van quedar en llibertat el mateix dia de la detenció després de declarar a comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutjat de Lleida que instrueix el cas i la Fiscalia de Menors.
En el marc d’aquesta investigació també es va detenir els dies 11 i 15 de novembre dos joves, de 18 i 21 anys, per sostreure una bossa i una motxilla aprofitant el desconcert que es va crear durant les baralles. Van ser imputats per sengles delictes de furt.
Alarma social
Hi va haver 28 identificats. Les primeres setmanes d’investigació es van destinar a identificar 28 persones que estaven relacionades amb la baralla. Finalment van arrestar nou joves que hi van estar implicats directament.