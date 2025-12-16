SEGURETAT
Marlaska cessa el comissari de la Policia Nacional condemnat per assetjament
Antonio Royo deixa el lloc després d’una setmana al capdavant del cos a Lleida
El ministeri de l’Interior farà avui efectiu el cessament d’Antonio Royo Subías com a comissari provincial del Cos Nacional de Policia a Lleida, càrrec del qual va prendre possessió dimarts i de què s’acomiadarà set dies després. Royo va ser designat per al lloc malgrat que sobre ell pesa des del 2004 una condemna ferma per assetjament sexual.
Ho ha tornat a fer: el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cessat d’un alt càrrec policial el comissari del Cos Nacional de Policia Antonio José Royo Subías a l’assabentar-se que sobre ell pesa una condemna per assetjament sexual. Ho va fer el setembre del 2018, quan, com a cap de la Policia Judicial, dirigia la UFAM, la unitat de suport a les víctimes de violència sexual i masclista, a Saragossa. I ho ha tornat a fer ara, vuit anys després, arran del terratrèmol polític i social que va provocar, en ple apogeu dels MeToo del PSOE i el PP, la seua designació com a comissari provincial de Lleida, materialitzada el passat 9 de desembre i avançada per SEGRE el dissabte 13.
Royo, que arribava a Lleida des del lloc d’agregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya a Algèria i del qual fonts policials sempre han destacat la seua proximitat al número dos del cos, el DAO (Director Adjunto Operatiu) José Ángel González Giménez, a les ordres del qual va treballar a Euskadi, Aragó i Algèria, només ha estat una setmana al capdavant de la Comissaria Provincial de Lleida.
Fonts policials van confirmar que el cessament es farà efectiu avui, una decisió que a mitja tarda d’ahir avançava el mateix Marlaska en un dels grupets amb periodistes de la copa de Nadal de la Moncloa.
El ministre va assegurar que els responsables d’Interior prenien aquesta decisió tot just assabentar-se que algú amb una condemna d’aquest tipus havia estat designat per a un càrrec d’aquest nivell, malgrat que un cop d’ull a l’hemeroteca aporta matisos a aquesta afirmació: badada, amnèsia o contumàcia?
Royo arribava a Lleida com el que previsiblement anava a ser l’última destinació de la seua carrera al cos, ja que li queden 17 mesos per jubilar-se, atès que l’abril del 2027 compleix els 65 anys. Tampoc no és descartable que acabi passant aquest gairebé any i mig en espera de destinació.
Royo va ser condemnat en ferm el 2004 per assetjar sexualment una subordinada en una unitat dels antiavalots a Guipúscoa a finals dels 90. Va ser multat amb 1.080 euros i la pena no incloïa inhabilitació ni suspensió.
Protesta feminista avui davant de la subdelegació
El col·lectiu feminista Dones Lleida ha convocat per avui una concentració de protesta davant de la subdelegació del Govern central pel nomenament d’Antonio Royo Subías com a comissari provincial del Cos Nacional de Policia. Ni impunitat ni silenci. El Govern espanyol protegeix els agressors, assenyala la convocatòria, difosa ahir per les xarxes socials del col·lectiu. “Convoquem una concentració contra el nomenament” del càrrec policial “condemnat per assetjament sexual” al capdavant d’aquest cos a Ponent. La convocatòria, per a les set de la tarda, es manté amb independència del cessament de Royo, que es va conèixer a última hora de la tarda d’ahir. Dones Lleida sosté que la destitució de Royo, sol·licitada públicament pels Comuns i ERC des de dissabte, després d’informar SEGRE del nomenament, i treballada entre bastidors per càrrecs del PSC, arriba “gràcies a la pressió del moviment popular, de la denúncia pública i de la indignació col·lectiva”.
El ministre haurà de donar explicacions a ERC al Senat
La senadora lleidatana d’ERC, Sara Bailac, ha forçat la compareixença del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la Cambra Alta per donar explicacions sobre el nomenament d’Antonio Royo, condemnat en ferm per assetjament sexual, com a comissari provincial del Cos Nacional de Policia a Lleida. “Com justifica el ministeri de l’Interior el nomenament com a cap de la Policia Nacional a Lleida d’un comissari condemnat per assetjament sexual a una subordinada?”, li preguntarà Bailac. El grup d’Esquerres per la Independència (ERC i EH Bildu) ha canviat “per raons d’urgència” aquesta pregunta per la que plantejava sobre habitatge.
Els Comuns, Sumar i IU presenten una bateria de preguntes
Tres diputats dels Comuns i IU integrats al grup de Sumar, el tarragoní Félix Alonso i els madrilenys Enrique Santiago i Engracia Rivera, van registrar ahir una bateria de preguntes dirigides al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè aclareixi diversos extrems de l’episodi de Royo. Els parlamentaris volen conèixer com valora el ministre el nomenament d’algú amb una condemna per assetjament sexual per a càrrecs d’aquest tipus i s’interessen per saber “quines altres mesures prendrà el Govern per assegurar-se que no es recompensi amb llocs de comandament persones condemnades per assetjament sexual” a les forces de seguretat.