SALUT
La grip assoleix el nivell “molt alt” a Lleida i ja supera el pic de l’última dècada
Amb gairebé 2.000 casos la setmana passada, registra la pitjor incidència des d’almenys el 2015 a la província i des del 2010 a Catalunya. Els hospitals noten la pressió però mantenen una “situació estable”
El pic de la grip segueix a l’alça i els contagis es disparen fins als 1.980 diagnosticats als CAP de Lleida durant la setmana passada, dels quals 1.641 a les comarques del pla i 339 al Pirineu. Van ser més del doble que en els set dies anteriors, quan n’hi va haver 942 (788 i 159, respectivament), i els casos s’han multiplicat per 13 l’últim mes, segons les dades oficials del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic). A Lleida, aquesta temporada ja s’ha superat el pic de contagis d’almenys els últims deu anys.
Les dos regions sanitàries lleidatanes deixen enrere el nivell “moderat” de l’epidèmia i ja assoleixen directament el “molt alt”, amb 424 casos per cada 100.000 habitants al pla i 462 al Pirineu.
La setmana passada hi havia quatre persones amb grip ingressades als hospitals de la capital: una té entre 15 i 44 anys, una altra té entre 45 i 59 i dos tenen més de 80 anys.
Fonts de l’hospital Arnau de Vilanova van explicar que aquests dies Urgències rep molts pacients amb grip, però “la situació és estable”, van afirmar. Ahir al migdia hi havia un flux constant de persones entrant i sortint de la unitat i algunes van afirmar que feia més de tres hores que esperaven per veure el metge, una cosa habitual a Urgències.
El subdirector general de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, va assenyalar que l’actual temporada de grip és “atípica”, amb una incidència “molt superior a les dels últims 15 anys” a Catalunya. Aquest any, la tendència d’ascens s’ha registrat diverses setmanes abans del que és habitual i de forma molt més marcada. Salut preveu assolir el pic de contagis la propera setmana, coincidint amb Nadal, si bé apunta que les interaccions socials podrien fer que aquest sostre s’allargués.
En el conjunt de Catalunya, la incidència de la grip puja des de fa set setmanes, mantenint-se per sobre del molt alt nivell de transmissió per segona setmana consecutiva. La incidència estimada és de 764 (700-828) casos per 100.000 habitants. Predomina la circulació de la nova variant K del subtipus A(H3N2), causant del vuitanta per cent dels contagis.
D’altra banda, la Generalitat va decretar l’ús obligatori de mascaretes en centres de salut, sociosanitaris i geriàtrics a partir de dimecres passat, en resposta al gran augment dels casos de grip.