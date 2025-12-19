MOBILITAT
Barreres per impedir aparcar al Turó de la Seu Vella abans de les 10.00
A partir del primer trimestre del 2026, obrirà des d’aquesta hora fins que tanqui el restaurant
La Paeria implantarà un “sistema de control dels accessos i l’aforament del trànsit rodat” a la Seu Vella amb barreres que limitaran l’horari de l’accés motoritzat a l’interior de les muralles, on hi ha 150 places de pàrquing a les places de la Sardana i Llatinoamèrica. Una portaveu municipal va explicar que l’hora d’obertura diària coincidirà amb l’inici de l’activitat al monument, a les 10.00 hores, i el recinte es tancarà quan acabi l’activitat al restaurant.
La Sibil·la té permesa l’obertura fins a les 2.00 hores de la matinada, encara que a l’hivern sol tancar a les 00.00 hores o abans. Actualment, ja no es permet l’entrada o sortida de vehicles al Turó entre les 00.30 i les 7.00 hores. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va encarregar el protocol per ampliar aquesta limitació després del consell general del consorci de la Seu Vella de dimarts passat, i preveu que s’implanti durant el primer trimestre del 2026.
Larrosa va explicar a finals d’agost que el consorci va encarregar un projecte per regular els pàrquings del Turó, que deixarien de ser gratuïts abans que acabés aquest any amb l’objectiu de “facilitar i assegurar que les persones que visiten la Seu puguin aparcar amb normalitat, de forma ordenada”, va dir. Tanmateix, el director del consorci, Joan Baigol, va explicar que aquest projecte s’ha hagut de retardar per contratemps en la qualificació urbanística de la plaça de la Sardana. “Mantenim el projecte, que durem a terme tan aviat com sigui possible, i de moment es controlarà l’accés amb barreres des de la Porta del Lleó”, va indicar.