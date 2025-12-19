URBANISME
Recta final de les obres a Balmes i Rovira Roure
La renovació de la vorera i de les xarxes d’aigua i clavegueres dels carrers Balmes i Rovira Roure està en la recta final, amb la previsió que entre demà i dimarts vinent es retiraran les tanques per obrir el pas als vianants i s’ampliarà l’espai de circulació per als vehicles. Només quedarà un carril tallat a Balmes fins que es reasfalti tot el carrer per salvar els desnivells causats per les obres, previsiblement a finals de gener.
Ahir va començar la plantació dels 21 freixes (procedents d’Itàlia) previstos entre Ricard Viñes i Ronda, que substituiran les mèlies talades aquest estiu. “Les obres sempre generen angoixes, però es fan per millorar la qualitat de vida”, va afirmar en aquest sentit l’alcalde, Fèlix Larrosa.