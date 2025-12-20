MANIFESTACIÓ
Joc de la Bola es queda sense ludoteca malgrat la mobilització de les famílies
Denuncien que ni Generalitat ni Paeria han volgut assumir-ne el funcionament. L’associació de veïns del barri demana la cessió del local per autogestionar-lo
“No ens poden tancar la ludoteca, és molt important per als nens petits perquè és un lloc lliure per jugar, fer manualitats i aprendre. És un dret.” Amb aquesta contundència denunciava ahir la Lara, de només set anys, que no podrà continuar anant a la ludoteca Arenys del Segre de Joc de la Bola perquè la Generalitat n’ha decretat la clausura després de més de 35 anys d’activitat. Coincidint amb el seu últim dia de funcionament, un centenar de nens i les seues famílies es van manifestar ahir davant del centre, situat al número 72 del passeig de Ronda, partint des de les escoles del barri i de Ciutat Jardí.
Van tallar Ronda durant uns minuts i van lamentar que “no hi ha altres serveis similars a la zona per als nens, la ludoteca de Gardeny és a més d’un quilòmetre, no a 500 metres com va dir l’alcalde”, va afirmar una de les mares afectades, Maite Salas.
L’associació de veïns de Joc de la Bola va sol·licitar ahir una reunió amb la delegada del departament de Drets Socials per demanar la cessió del local a l’associació, que buscaria voluntaris per gestionar-lo i evitar el tancament.
“Haurem de suplir l’ajuntament, que ha arxivat la ludoteca després de comprometre’s a estudiar sortides per a aquesta situació”, va denunciar el president veïnal, Toni Vila, que també va participar en la mobilització.
El responsable de l’equipament, Gregori Rodié, va donar suport a la manifestació i va expressar la seua “tristesa” pel tancament de la ludoteca. Va explicar que els tres monitors encara no saben en quin centre de la Generalitat seran resituats i va lamentar que, “malgrat els nostres esforços per reclamar la continuïtat del servei, no hi ha hagut èxit”. També hi va assistir el cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), que va denunciar que “el PSC obre una ferida al barri”.