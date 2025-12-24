Nadal a Lleida: Més de 200 activitats amb mercats, concerts i pessebres
La capital del Segrià s'il·lumina amb una programació festiva que inclou pista de gel, bus turístic i la Factoria dels Reixos per a totes les edats.
La ciutat de Lleida es prepara per a les festes amb una extensa programació de Nadal que supera les 200 activitats. Des de les llums que engalanen els carrers fins al videomàping a la Paeria i la tradicional inauguració del pessebre a la Seu Vella, l'ambient festiu ja impregna cada racó. Aquesta agenda, impulsada per la Paeria i diverses entitats locals, ofereix una àmplia varietat d'opcions culturals, lúdiques i comercials per a tots els públics.
La programació ha estat dissenyada per captivar públics de totes les edats. Els amants de les tradicions podran gaudir de la 20a Biennal del pessebre català, els diorames del Peu del Romeu i el pessebre vivent dels Mangraners. Per als més nostàlgics, s'han organitzat una mostra dedicada a lo Baratillo i una exposició de joguets antics. Els infants tindran a la seva disposició el cicle teatral Fum fum fum, el parc Cucalòcum i la visita del Camarlenc. Un dels esdeveniments més esperats és la sisena edició de la Factoria dels Reixos, amb 13.000 entrades disponibles des de finals de 2025 per a les 13 sessions que tindran lloc al Teatre de la Llotja entre el 2 i el 4 de gener de 2026.
Oferta comercial i turística
Entre les novetats d'aquest any, el Bus Turístic s'integra per primera vegada en la campanya nadalenca, operant durant els caps de setmana de desembre i les vacances escolars de Nadal 2025-2026. Com és habitual, el trenet de Nadal també estarà disponible. Els tradicionals mercats són un punt clau: el Mercat de Santa Llúcia al pati de les Comèdies, i el Mercat de Nadal a la plaça de la Catedral i al carrer Vila de Foix.
A més, durant els caps de setmana de desembre, s'organitzaran activitats de dinamització als mercats de la rambla de Ferran, i el Mercat de les Idees s'estrena a l'avinguda de Francesc Macià.
La pista de gel a la plaça de Sant Joan romandrà oberta fins al 19 de gener, amb tiquets de descompte d'un euro per a clients de comerços associats. Lleida Turisme complementarà l'oferta amb rutes guiades gratuïtes per l'edifici de la Paeria i la Rambla Històrica, prèvia inscripció.
Mobilitat i seguretat
Per assegurar una mobilitat fluida i segura durant les festes, s'ha implementat un dispositiu especial. Aquest pla inclou un augment de les patrulles de vigilància i una regulació més exhaustiva del trànsit. Així mateix, es posen a disposició dels visitants un total de 41.000 places d'aparcament. Paral·lelament, els serveis d'autobusos urbans es veuran reforçats per facilitar l'accés als diferents punts d'interès de la ciutat durant la campanya de Nadal.