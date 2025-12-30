TRIBUNALS
Interior recorre la sentència que l’obliga a reposar a Lleida el comissari condemnat
La Direcció General de la Policia al·lega que es tracta d’un lloc de lliure disposició i que la designació està argumentada. Royo Subías no s’ha incorporat sis dies després de la resolució del TSJC
La DGP (direcció general de la Policia), dependent del ministeri de l’Interior, recorrerà la interlocutòria que l’obliga a reposar com a comissari provincial del Cos Nacional de Policia a Lleida Antonio José Royo Subías, cessat el 16 de desembre, quan portava set dies al càrrec, al publicar SEGRE que sobre ell pesa una condemna ferma per sotmetre a assetjament sexual una subordinada en una unitat dels antiavalots de Guipúscoa.
El comissari continuava sense incorporar-se al seu lloc a la comissaria de Lleida ahir, sis dies després que la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) dictés la mesura cautelar que obliga la DGP i Interior a reposar-lo mentre duri el plet o fins que sigui designat un comissari titular, ja que ell va ser designat per exercir de comissari de manera provisional.
“L’ordre de cessament s’ha suspès i es pot incorporar al lloc de comissari. S’assumeix la resolució”, van explicar fonts policials, que van anotar que “la intenció és recórrer-ho”.
El TSJC basa la interlocutòria en què ordena reposar Royo Subías en el fet que “no consta en aquest moment processal” que el seu enviament a Lleida hagués estat “proveït mitjançant el sistema de lliure designació, que permet el cessament discrecional”, sense donar més explicacions.
Així, tomba l’ordre de cessament argumentant que li falta una motivació suficient per donar-la per bona. “Es dona suport a la resolució exclusivament en consideracions genèriques de prestigi i imatge, sense concretar circumstàncies específiques del servei que requereixin la immediata separació del recurrent del lloc”, afirma la interlocutòria.
Tanmateix, la mateixa sentència ressenya com el cessament “es fonamenta en un escrit del Director Adjunt Operatiu” que recull “el malestar que s’ha produït en diferents àmbits institucionals i de la societat civil” al transcendir la condemna i que “raona que aquesta situació repercuteix en l’interès del servei, podent desembocar en un desinterès institucional i social que podria implicar un greu deteriorament de la imatge de la Policia Nacional i una afectació a l’acompliment diari de l’activitat”.
La DGP i Interior afirmen que es tracta d’una motivació suficient, tal com va sostenir l’Advocacia de l’Estat, el representant de la qual va afirmar en el plet que “l’acte impugnat és de naturalesa discrecional i presenta prou motivació a efectes cautelars”. De fet, la disposició transitòria primera del Reglament de Provisió de Llocs de Treball de la Direcció General de la Policia estableix que “el nomenament i el cessament dels Caps de les Comissaries Provincials” és de lliure designació.
“Estem davant d’un conflicte laboral entre empleat i ocupador, però es tracta d’un lloc de lliure disposició i d’una decisió argumentada”, van anotar les mateixes fonts.
José Manuel García Catalán torna a fer-se càrrec del cos
El comissari José Manuel García Catalán, que té previst jubilar-se el mes de febrer, ha tornat a fer-se càrrec de la comissaria provincial del Cos Nacional de Policia a Lleida després del cessament del seu successor, Antonio José Royo Subías, al publicar SEGRE que va ser condemnat per assetjament sexual a una subordinada quan dirigia una unitat dels antiavalots a Guipúscoa a finals dels anys 90. Royo no s’ha reincorporat malgrat la interlocutòria del Tribunal Superior que li permet fer-ho des del dia 23.