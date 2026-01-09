EQUIPAMENTS
Els mòduls per a temporers a la partida de la Caparrella de Lleida hauran d’estar llestos al maig
Les obres ja estan en marxa
El Centre modular d’Atenció per a Temporers (CAT) de la partida de la Caparrella haurà d’estar construït i moblat abans del 25 de maig perquè entri en funcionament aquest estiu vinent, segons indica el contracte de subministrament dels 32 llits i la resta de mobles que va sortir a concurs dilluns. Dimecres van començar els treballs previs d’esplanació del terreny i aquesta setmana es preveu la visita de replanteig de l’obra, segons va explicar un portaveu municipal. Paral·lelament, s’avançarà en la fabricació dels mòduls del taller, va afegir. El contracte preveu cinc mesos d’obres.
El CAT de la Caparrella serà el primer d’almenys tres que la Paeria preveu construir en un futur en diferents zones de l’Horta. Seran mòduls prefabricats per a 32 treballadors de la fruita amb dormitoris compartits, armaris, serveis i dutxes, cuina, sala d’estar i un espai relacional amb ombra. Si es compleixen els nous terminis arribarà amb un any de retard, ja que el govern municipal va anunciar el gener del 2025 que el tindria a punt per a la campanya de l’any passat. Finalment, va adjudicar la construcció el setembre passat.