El Servei d’Assessorament a Emprenedors de Lleida atén 90 persones el 2025
L’Ajuntament de Lleida ha assessorat 90 persones en creació d’empreses durant el 2025 a través del Servei d’Assessorament a Emprenedors i Emprenedores, consolidant l’emprenedoria com una via de transició i reorientació professional.
El 56% de les persones ateses han estat dones i la majoria tenen entre 30 i 45 anys. Un total de 63 persones ja estaven ocupades i prop del 75% dels projectes presentats corresponen al sector serveis. També destaca l’augment d’iniciatives impulsades per persones en situació d’atur i per autònoms que busquen consolidar o reorientar el seu negoci.
En els darrers tres anys, el servei ha atès 329 persones i manté una incidència positiva: una vintena de les persones assessorades el 2024 han acabat constituint una empresa. Aquesta acció, juntament amb iniciatives com Invest in Lleida and Talent, reforça l’estratègia municipal de suport al talent i a l’activitat empresarial a la ciutat.